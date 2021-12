Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (17 a 19 de dezembro)

A Netflix tem um final de semana de menos lançamentos entre 17 a 19 de dezembro. O que pode explicar isso é a chegada da segunda temporada de The Witcher.

O seriado estrelado por Henry Cavill volta com novos episódios depois de dois anos. Pela espera dos fãs, é imaginado que todo destaque fica com a série do Geralt de Rívia.

Continua depois da publicidade

Para quem não é muito ligado em The Witcher, há também opções. Uma delas é a comédia Despedida de Casado.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para o final de 17 a 19 de dezembro.

The Witcher: Temporada 2 – 17 de dezembro

Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder

Despedida de Casado – 17 de dezembro

À beira do divórcio, um escritor antissocial e sua esposa empreendedora encaram os absurdos e as contrariedades da vida em um mundo de privilégios.

Thomas e Seus Amigos: Corrida pela Taça Sodor – 17 de dezembro

Para conquistar a Taça Sodor, não basta ser veloz. Para cruzar a linha de chegada primeiro, Thomas e Kane precisam se unir e usar a habilidade da imaginação.

No mesmo dia, Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor lança a primeira temporada; enquanto Thomas e Seus Amigos chega com a 25ª temporada.

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 6 – 17 de dezembro

A última temporada leva os Espiões do Asfalto mundo afora dos Alpes ao Ártico e de volta a Los Angeles — na batalha contra o pior dos inimigos.

Solteiros, Ilhados e Desesperados – 18 de dezembro

Em uma ilha deserta, solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro ― já que só os casais podem sair e desfrutar um encontro romântico.

A Garota de Oslo (Temporada 1) – 19 de dezembro

Quando a filha é sequestrada, uma diplomata norueguesa viaja para o Oriente Médio, onde conta com a ajuda de velhos amigos – e um grande segredo – para libertá-la.

Lembrando que a Netflix pode alterar os lançamentos.