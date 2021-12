Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (31 de dezembro a 2 de janeiro)

A virada para 2022 na Netflix chega com grandes lançamentos. De 31 de dezembro a 2 de janeiro, os assinantes podem curtir títulos como Cobra Kai e A Filha Perdida.

A série é uma das produções mais populares do serviço de streaming. Seguindo os eventos de Karatê Kid, Cobra Kai chega com a quarta temporada.

Já A Filha Perdida é um drama que pode se destacar na temporada de premiações. O elenco estrelado tem Olivia Colman, de The Crown, e Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza.

O fim de semana entre 31 de dezembro a 2 de janeiro tem ainda lançamentos como a sexta temporada de Queer Eye, o segundo ano de One Punch Man e o inédito suspense Fique Comigo.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para o fim de semana entre 31 de dezembro a 2 de janeiro.

A Filha Perdida – 31 de dezembro

As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo depois que sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. Com Olivia Colman.

Cobra Kai: Temporada 4 – 31 de dezembro

Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta continuação da trilogia Karatê Kid.

Companhia das Focas – 31 de dezembro

O corajoso Quinn monta um grupo especial de focas para enfrentar os cruéis tubarões de dentes afiados que estão dominando o mar.

O Envelope – 31 de dezembro

Após se aposentar, um atleta vira político e aceita um suborno que trai todos à sua volta. Agora, ele deverá percorrer um longo caminho até a redenção.

Cem Yilmaz: Diamond Elite Platinum Plus – 31 de dezembro

Em um stand-up ao mesmo tempo irreverente e emocionante, o comediante turco Cem Yılmaz fala sobre a infância, as mídias sociais e os turcos em viagens ao estrangeiro.

Queer Eye: Temporada 6 – 31 de dezembro

Providencie uma caixa de lenços do tamanho do Texas, porque os 5 Fabulosos estão chegando com muito amor e luz! Confira como eles fazem sua mágica e transformam a vida de vários texanos.

Fique Comigo – 31 de dezembro

Um novo mistério de Harlan Coben, que mistura muitas intrigas, dramas novelescos e segredos de arrepiar.

One Punch Man (Temporada 2) – 31 de dezembro

O super-herói mais forte do mundo pode matar qualquer um com um só golpe. Mas, com uma vida sem desafios, ele sofre com o tédio e a depressão.

Um Lugar Silencioso – 1 de janeiro

Isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras. Um filme de John Krasinski com Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Nureyev – 1 de janeiro

Este documentário com imagens inéditas acompanha a vida do bailarino Rudolf Nureyev, de origem humilde à ida para o Ocidente.

Simon (Temporada 3) – 1 de janeiro

Cheio de imaginação, o coelho Simon se diverte e aprende sobre a importância da responsabilidade e da comunicação.

Power Rangers: Dino Fúria – Temporada 1 – 1 de janeiro

Com a força pré-histórica dos dinossauros, a nova equipe de Power Rangers precisa enfrentar o exército de criaturas alienígenas que está atacando a Terra.

Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada – 1 de janeiro

A família Beecroft está louca para gastar a herança do patriarca, mas tem uma certa alguém que não vai deixar isso acontecer.

Amor Ocasional (Temporada 3) – 1 de janeiro

Quando a parisiense Elsa cisma com um ex-namorado, suas amigas resolvem ajudá-la a superar contratando um acompanhante em segredo, mas as coisas não saem como esperado.

Memória de um Crime – 2 de janeiro

Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo. Um filme de Brian A. Miller com Sylvester Stallone, Matthew Modine, Ryan Guzman, Christopher McDonald.

Lembrando que a Netflix pode alterar as datas de lançamento.