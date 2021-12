Os sinais de que Andrew Garfield e Tobey Maguire estão em Homem-Aranha 3

Faz muito sentido Tobey Maguire e Andrew Garfield estrelarem Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa. Os dois foram astros da Marvel, no mesmo papel, e podem retornar com Tom Holland em um longa do MCU, em colaboração com a Sony, que toca no multiverso.

Mas, além da trama, há outros sinais que alimentam esse rumor. Um trailer curioso e entrevistas deixam todos os fãs do Homem-Aranha atentos.

O ponto forte disso tudo, claro, é Tom Holland. O Peter Parker do MCU sempre solta spoilers e dessa vez parece estar segurando um grande segredo, que pode ter sido revelado com verdadeiros sinais em declarações e aparições dele.

Confira abaixo os sinais de que Andrew Garfield e Tobey Maguire retornam como heróis da Marvel em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa.

O teaser brasileiro de Homem-Aranha 3

O sinal mais claro está em um teaser usado pela Sony do Brasil no Twitter, para anunciar a estreia do trailer final de Homem-Aranha 3. Na cena da batalha contra os vilões, o Lagarto leva um soco de um personagem que foi editado da cena. Para os fãs, tudo indica que é um dos personagens de Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Piadas com Tom Holland

Tom Holland ficou conhecido como rei do spoiler. Ao que parece, Marvel e Sony estão brincando com isso. Em vídeo de divulgação, o astro do Homem-Aranha aparece dizendo que chamou “dois amigos especiais para um anúncio” – sabendo de todo rumor envolvendo Garfield e Maguire.

Zendaya, a MJ, e Jacob Batalon, o Ned, aparecem em cena. Mas, todos pegaram a referência sobre a piada.

Divulgação curiosa de Homem-Aranha 3 em cinemas

Como mostrado no vídeo acima, alguns cinemas listaram Andrew Garfield e Tobey Maguire no elenco de Sem Volta Para Casa. Claro que isso pode ter sido feito baseado em rumores, como aconteceu com o Google ao mostrar o elenco ao longo do ano. Por Marvel e Sony, como os fãs notam, a verdade só será revelada com o filme.

Andrew Garfield no set de Homem-Aranha 3

Durante 2021, imagens de Andrew Garfield, com o traje do Homem-Aranha, em um set de Sem Volta Para Casa foram vazadas. O ator respondeu sobre o assunto ao The Tonight Show.

O astro se esquivou afirmando que a imagem foi criada com edição digital. Mas, após o segundo trailer, os fãs viram que o cenário do set era muito parecido com o da batalha entre Peter Parker e os vilões de Homem-Aranha 3.

Tom Holland parece revelar aparição em Homem-Aranha 3

Com o segundo trailer de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa, Tom Holland divulgou um vídeo reagindo a trechos da prévia. Em um momento, pode-se ver o ator do MCU reagindo com a seguinte frase, “Onde ele está?”.

Ao que parece, é a cena do trailer brasileiro em que algum personagem foi cortado.

A publicação de Jamie Foxx sobre Homem-Aranha 3

Quando Jamie Foxx anunciou que voltaria como Electro na Marvel, o ator fez um post que logo foi deletado. O motivo é que o astro usou uma imagem que reuniu as três versões do Homem-Aranha. De uma estrela do filme pareceu um claro indicativo sobre não apenas uma união de universos, mas também um encontro dos atores do herói.

Apesar dos sinais, os fãs só devem descobrir no filme se Tobey Maguire e Andrew Garfield aparecem.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa chega em 16 de dezembro nos cinemas.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa chega em 16 de dezembro nos cinemas.