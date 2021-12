Quem volta e os novos atores do elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) chega aos cinemas com um elenco digno de filme de Vingadores. Marvel e Sony reúnem grandes estrelas para o longa importante do Peter Parker de Tom Holland.

Além de rostos conhecidos pelos outros filmes do Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa ganha adições impressionantes. Jamie Foxx, Willem Dafoe e Alfred Molina enriquecem um elenco talentoso no MCU.

Na história, como mostrado em prévias, o Homem-Aranha será o primeiro herói a lidar em um filme com ameaças do multiverso. Ele e o Doutor Estranho precisam resolver o que vão fazer quando vilões de outra realidade invadem a Terra.

Confira abaixo quem são os atores que voltam em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) e quem são as novidades do elenco na Marvel e Sony.

Tom Holland – Peter Parker/Homem-Aranha

Após os dois primeiros filmes e os longas dos Vingadores, Tom Holland se ligou definitivamente ao papel. O astro da Marvel tem o grande desafio em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Zendaya – MJ

A atriz volta como MJ após também estar nos dois filmes anteriores do Homem-Aranha. Deve ser o maior papel dela em um longa da Marvel.

Jacob Batalon – Ned

O melhor amigo de Peter Parker volta a ser importante em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Novamente, Ned deve ser o assistente de tecnologia do herói da Marvel.

Marisa Tomei – Tia May

A Tia May mais nova de todas também retorna para Homem-Aranha 3. Dessa vez podendo estar em grande perigo por saber do segredo de Peter Parker.

Jon Favreau – Happy

Braço direito do Homem de Ferro, Happy passou a cuidar do Homem-Aranha após a morte de Tony Stark. Depois de papel importante em Longe de Casa, o segurança retorna em Sem Volta Para Casa. A adição aqui é a relação com a Tia May.

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

A primeira variante da Marvel (o ator teve o mesmo papel nos filmes de Tobey Maguire), sem ninguém saber que isso seria possível, também volta. O novo J. Jonah Jameson deve infernizar um pouco mais a vida de Peter Parker em Sem Volta Para Casa.

Benedict Cumberbatch – Doutor Estranho

O herói teve filme solo e apareceu na batalha final contra Thanos com os Vingadores. Em Homem-Aranha 3, faz a estreia em um longa solo de Peter Parker.

Benedict Wong – Wong

Se tem o Doutor Estranho, o braço direito dele, Wong, não pode ficar de fora. Benedict Wong faz mais uma participação na Marvel com o papel.

Willem Dafoe – Duende Verde

Após ser o vilão número 1 de Tobey Maguire, Willem Dafoe enfim volta como Duende Verde. Dessa vez, no MCU e contra o Homem-Aranha de Tom Holland.

Alfred Molina – Doutor Octopus

Outro vilão do Homem-Aranha de Tobey Maguire que deve ganhar destaque é o Doutor Octopus. O intérprete original dele, Alfred Molina, retorna em Sem Volta Para Casa.

Jamie Foxx – Electro

Jamie Foxx teve uma aparição criticada em O Espetacular Homem-Aranha 2. Agora, o astro volta como Electro dentro do MCU – e com um visual bem diferente.

Rhys Ifans – Lagarto

O Dr. Curt Connors é mais um clássico vilão a aparecer em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. A primeira aparição dele foi em O Espetacular Homem-Aranha, estrelado por Andrew Garfield.

Thomas Haden Church – Homem-Areia

Mais um vilão de Tobey Maguire volta para incomodar Tom Holland. O que precisa ser conferido é se Thomas Haden Church vai trazer Flint Marko na forma humana, como também apareceu em Homem-Aranha 3.

Mais nomes em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa

Além dos grandes heróis e vilões, o filme da Marvel e Sony traz um elenco de apoio conhecido. São eles: Tony Revolori (Flash Tompson), Angourie Rice (Betty), Arian Moayaed (Agente Cleary), Martin Starr (Sr. Harrington), J.B. Smoove (Sr. Dell) e Hannibal Buress (Técnico Wilson).

Possibilidades em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa

Há três nomes que os fãs do MCU vão ter que esperar pelo filme para saber se estão confirmados. Há rumores sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield retornarem como as versões próprias de Homem-Aranha. Além disso, Charlie Cox deve fazer uma participação como Matt Murdock, o Demolidor.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, ou Homem-Aranha 3, está em cartaz nos cinemas.