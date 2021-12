Sem plásticas? Transformação de Sandra Bullock em 30 anos é surpreendente

Estrela de Imperdoável na Netflix, Sandra Bullock chama atenção dos fãs com uma dúvida. Por parecer que envelhece muito pouco, a atriz levanta a discussão se fez ou não plásticas.

O que se sabe até hoje, e ao menos o que foi dito pela própria Sandra Bullock, é que a atriz de Imperdoável nunca passou por cirurgias plásticas. A estrela da Netflix, que antes esteve em Bird Box, é uma adepta de tratamentos estéticos de pele que não envolvem operações.

A dúvida sobre a beleza de Sandra Bullock é tanta que sites até já fizeram análises sobre isso. Em uma delas, o Who mostrou que traços no rosto e no pescoço da atriz que indicam um envelhecimento natural.

Assim, ao que parece, Sandra Bullock, de fato, nunca fez plásticas. Isso torna a transformação (ou até falta de mudança) dela em 30 anos ainda mais surpreendente.

Abaixo, está a mudança da atriz de Imperdoável ao longo dos grandes sucessos dela em 30 anos. Confira.

Sandra Bullock em 1992

A imagem é do primeiro trabalho da atriz que chamou atenção de Hollywood, em Poção do Amor Nº9. No filme, Sandra Bullock, com um visual composto por óculos, ajuda um amigo com uma poção mágica que deixa qualquer um irresistível. O longa não agradou a todos, mas a atuação da estrela da Netflix se tornou marcante.

Sucesso em 1994

Naquele ano, a atriz atuou em um dos grandes títulos da carreira dela, ao lado de Keanu Reeves. Já sem óculos, a atriz de Imperdoável e Bird Box estrela Velocidade Máxima.

Indicação ao Globo de Ouro em 1995

Em Enquanto Você Dormia (1995), Sandra Bullock, praticamente com o mesmo visual de Velocidade Máxima, finge ser a noiva de um homem que ela salvou em um acidente. Com ele em coma, a personagem se apaixona pelo irmão dele. Essa comédia romântica rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro para ela.

Amada pelo público em Miss Simpatia

O filme de 2000 mostra uma leve mudança em Sandra Bullock, que fez uma grande bilheteria com Miss Simpatia. O papel a levou a famosa para segunda indicação ao Globo de Ouro.

Papel em filme aclamado

Em 2004, Sandra Bullock adota o visual em que passaria a ser mais relembrada até os dias atuais. Naquele ano, a atriz esteve no aclamado Crash: No Limite, que venceu o prêmio de Melhor Filme no Oscar.

Sandra Bullock volta para comédia romântica em 2009

Novamente, surpreendendo por envelhecer muito pouco, Sandra Bullock aparece em A Proposta. O filme se tornou um sucesso de público, trazendo ainda uma parceria hilária da atriz de Imperdoável e Ryan Reynolds.

No mesmo ano, a estrela da Netflix foi coroada com um Oscar de Melhor Atriz por Um Sonho Possível. Foi um grande ano para estrela.

Escolhas distintas de papéis

Já em 2013, Sandra Bullock provou que poderia atuar em qualquer gênero. Naquele ano, a atriz esteve em Tão Forte e Tão Perto; Gravidade (em que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz); e As Bem-Armadas.

Passagem dos 50 anos com mesmo rosto

Em 2018, Sandra Bullock, com 54 anos, estrelou Oito Mulheres e Um Segredo, adorado pelo público. Novamente, a atriz da Netflix chamou atenção também pelo visual, em que ela não parece envelhecer.

Sem maquiagem em Imperdoável

No filme da Netflix, Sandra Bullock aparece sem maquiagem para interpretar uma ex-detenta. Novamente, os fãs ficaram surpresos com a aparência da talentosa estrela, que parece manter os mesmos traços há décadas. Em 2021, ano em que gravou o drama, a atriz completou 57 anos.