The Witcher: 5 coisas para lembrar antes da 2ª temporada com Henry Cavill

The Witcher chega com novos episódios na Netflix após dois anos. Assim, os fãs que não revisitaram a série estrelada por Henry Cavill podem se sentir perdidos – mas, apenas se não lerem o texto abaixo.

Com a chegada da segunda temporada, lembramos cinco coisas que todos os fãs devem saber para assistir a segunda temporada. As informações são basicamente onde personagens importantes foram vistos pela última vez.

Nessa segunda temporada, Geralt de Rívia, de Henry Cavill, volta para a base dos bruxos para treinar Ciri. O bruxo e a princesa se tornam as maiores esperanças de salvar o Continente, bem como a poderosa Yennefer.

Para isso, a história adiciona mais personagens. Entre eles está o mentor de Geralt, Vesemir – que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Confira abaixo as cinco coisas para lembrar antes da segunda temporada de The Witcher, estrelada por Henry Cavill.

O que aconteceu com Geralt

A primeira temporada de The Witcher deixou fãs confusos com linhas do tempo misturadas contando a história do bruxo Geralt. Nesse sentido, a história do personagem de Henry Cavill pode ser dividida em três partes.

Primeiro, o protagonista viajou pelo Continente sendo contratado para matar monstros e ameaças, o que o torna uma lenda. Nessas aventuras, Geralt acaba no casamento de Cintra, onde contra a vontade recebe a Lei da Surpresa. Basicamente, o bruxo fica responsável sobre a Princesa Ciri.

Nesse meio tempo, Geralt também conhece Jaskier, o bardo que canta sobre a lenda dele, e Yennefer, a poderosa feiticeira por quem se apaixona. No final da primeira temporada, que se passa no presente, o bruxo deixa a lenda de lado e foca em salvar Ciri em The Witcher, após relutar com a Lei da Surpresa.

Antes de encontrar Ciri, o personagem de Henry Cavill é envenenado e tem lembranças do passado, quando foi levado para ser transformado em um bruxo.

A jornada de Yennefer é importante para The Witcher

As histórias de Geralt e Yennefer se cruzam em partes na primeira temporada, com o amor deles crescendo. Mas, a história de origem da feiticeira também é contada. Nascida corcunda, ela é enviada para Aretuza ao descobrir que tem facilidade em mexer com magia. Lá, ela se torna uma das alunas mais poderosas.

O que é importante sobre Yennefer é que ao se transformar fisicamente, ela se torna infértil. Isso vira a obsessão dela, já que ela quer mais do que tudo ser mãe.

O romance com Geralt dura por alguns anos até que ela descobre que o amor dos dois pode ter sido criado por um pedido do bruxo a um djinn.

No momento que o bruxo tenta salvar Ciri, Yennefer fica na linha de frente da batalha contra o exército de Nilfgaard. No fim da primeira temporada na Netflix, a feiticeira desaparece – o que se sabe é que ela sobrevive e está de volta.

Como Ciri encontra Geralt

O objetivo do exército de Nilfgaard é capturar Ciri, que possui um grande poder. A princesa consegue fugir após a invasão em Cintra e mostra como é perigosa sem saber controlar a própria força.

Ao escapar dos sequestradores, Ciri enfim encontra Geralt em uma floresta. A pergunta que ela faz mexe com o bruxo, “Quem é Yennefer?”.

Nessa segunda temporada, como mencionado, o bruxo é o responsável por ajudar a treinar Ciri.

Fringilla e a rivalidade com Yennefer

O exército de Nilfgaard avança na série da Netflix com a ajuda da feiticeira Fringilla. O fato dela ser tão fiel a Cahir é também a rivalidade com Yennefer.

Até Yennefer aparecer, Fringilla era considerada a aluna mais poderosa de Aretuza. Ao chegar, a personagem, sem querer, tomou o lugar e o destino que a colega achou que teria.

Assim como Yennefer, Fringilla foi vista pela última vez na batalha do fim da primeira temporada.

O elenco de The Witcher cresceu bastante

Os espectadores da Netflix devem ter atenção para não se perderem na segunda temporada. O elenco de The Witcher cresceu consideravelmente, trazendo muitos personagens importantes para a história.

Do elenco principal, além de Henry Cavill, Anya Chalotra volta como Yennefer e Freya Allan como Ciri. Outros retornos são os de Triss (Anna Shaffer), Jaskier (Joey Batey), Cahir (Eamon Farren), Tissaia (MyAnna Buring), Stregobor (Lars Mikkelsen), Artorius (Terence Maynard), Filavandrel (Tom Canton), Murta (Lilly Cooper), Sabrina (Therica Wilson Read), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford) e Istredd (Royce Pierreson).

Já as novidades também trazem um grande grupo. Os novos atores para segunda temporada de The Witcher são:

Adjoa Andoh, de Bridgerton, aparece como Nenneke, Kristofer Hivju (Game of Thrones) é Nivellen, Liz Carr fica como Fenn, Graham McTavish, de Outlander, como Dijkstra, Kevin Doyle, de, sendo Ba’lian, Simon Callow no papel de Codringher, Chris Fulton (Bridgerton) é Rience, Yasen Atour (Young Wallander) vira Coën, Agnes Bjorn (Monster) como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) no papel de Lambert, Basil Eidenbenz (Victoria) sendo Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) trazendo Lydia, Cassie Clare (Delicious) como Philippa Eilhart, e Mecia Simson aparecendo como Francesca.

Como citado antes, Kim Bodnia, conhecido por Killing Eve, aparece como Vesemir, o mentor de Geralt.

A segunda temporada de The Witcher está disponível na Netflix a partir de 17 de dezembro.