Titãs e filme de Sandra Bullock estão entre as estreias da semana na Netflix

A Netflix tem mais uma semana movimentada entre os dias 6 e 12 de dezembro. Entre os destaques nos lançamentos estão a terceira temporada de Titãs e o filme Imperdoável, com Sandra Bullock.

Titãs se torna uma celebração para fãs da DC na Netflix. Ao redor do mundo, o seriado é do HBO Max. Mas, por contrato, a série ficou no serviço no Brasil e chega com a terceira temporada em oito de dezembro.

Já Imperdoável é um aguardado filme com Sandra Bullock. A celebridade interpreta uma ex-presidiária que tenta voltar para sociedade depois de um crime violento.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para a semana de 6 a 12 de dezembro.

A Ótica do Cinema – 6 de dezembro

Amantes do cinema examinam momentos cinematográficos que mudaram para sempre suas vidas nesta coleção de ensaios visuais. Com produção de David Fincher e David Prior.

David e os Duendes de Natal – 6 de dezembro

Um elfo exausto e sobrecarregado foge para o mundo real, onde tenta viver a magia do Natal com a ajuda de um garoto com quem acabou de fazer amizade.

Nicole Byer: BBW (Big Beatiful Weirdo) – 7 de dezembro

Dondocas enlouquecidas. Funerais de gatos. Sexo casual em tempos de isolamento. Nicole Byer desce o nível com classe em seu primeiro especial de comédia Netflix.

A Família Noel 2 – 7 de dezembro

A função do Papai Noel é entregar presentes. Mas depois de herdar as rédeas do avô Noël, Jules recebe uma carta de uma garota com um pedido especial.

O Mundo dos Centauros: Temporada 2 – 7 de dezembro

Égua sai em missão para criar um exército e derrotar o Rei de Lugar Nenhum. Não vai ser fácil, mas ela tem os amigos ao seu lado e a Cavaleira que a espera em casa.

Vai, Cachorro. Vai!: Temporada 2 – 7 de dezembro

Nesta temporada, os filhotes aventureiros Tag e Scoochi vão a toda parte, dos arredores incríveis da Cachorrolândia até as luzes brilhantes de Dog York City!

Vai que dá Certo 2 – 7 de dezembro

Em busca de dinheiro fácil, um grupo de amigos descobre um DVD que pode render uma grana alta com chantagem. Com Fábio Porchat, Danton Mello, Lucio Mauro Filho e Natália Lage.

O Resgate: O Dia da Redenção – 7 de dezembro

Uma arqueóloga é sequestrada e mantida como refém no Marrocos. Agora, seu marido, um herói de guerra, deve enfrentar os próprios demônios e resgatá-la das garras do mal.

Titãs: Temporada 3 – 8 de dezembro

Lutando para permanecer unidos, os Titãs enfrentam Capuz Vermelho, uma nova ameaça misteriosa que quer destruir a cidade de Gotham de vez.

Carolin Kebekus: O Último Especial de Natal – 8 de dezembro

Carolin Kebekus revela a verdade nua e crua sobre as festas de final de ano: de ressacas intensas à disparidade de presentes entre homens e mulheres.

É O AMOR: Família Camargo – 9 de dezembro

Cercados pela família e amigos, Zezé Di Camargo e a filha Wanessa se reúnem para trabalhar juntos em um novo álbum neste reality intimista.

Shaman King – 9 de dezembro

O médium Yoh Asakura entra em um torneio que acontece a cada quinhentos anos para coroar o rei dos xamãs.

O Menino de Asakusa – 9 de dezembro

Antes do estrelato, Takeshi Kitano foi aprendiz de uma lenda da comédia. Só que ao ascender para a fama, seu mentor começa a sair de cena.

Dois – 10 de dezembro

Dois estranhos descobrem, ao acordar, que foram unidos cirurgicamente. E ficam ainda mais chocados quando descobrem quem está por trás desse suplício.

Com Amor, Anônima – 10 de dezembro

Uma mensagem de texto enviada por engano se transforma em uma amizade virtual com gostinho de romance, mas o casal não se dá conta de que já se conhece na vida real.

Mais que Demais pra Mim – 10 de dezembro

Depois de romper com o homem dos sonhos, Marta se apaixona por um artista. Mas a vida traz algumas reviravoltas para a mulher doente e seus amigos.

Como Acabar com o Natal (Temporada 2) – 10 de dezembro

Tumi sempre acaba criando as maiores confusões. Será que ela consegue passar o Natal com a família sem estragar tudo?

Próxima Parada: Lar Doce Lar – 10 de dezembro

Elas parecem perigosas, mas estas criaturas incompreendidas têm um coração de ouro – e estão fugindo do cativeiro para voltar para casa.

Imperdoável – 10 de dezembro

Livre da prisão, mas sem o perdão da sociedade, uma mulher condenada por assassinato decide procurar a irmã que deixou para trás. Estrelando Sandra Bullock.

Floresta do Medo (Temporada 1) – 10 de dezembro

Dois policiais enfrentam uma lista de suspeitos após um assassinato misterioso em meio a manobras políticas, interesses pessoais e um mito assustador.

A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle – 10 de dezembro

Esta série documental da “Máfia dos Tigres” foca as acusações de abuso sexual, violência e transgressões do dono de zoológico de grandes felinos Bhagavan “Doc” Antle.

O Show do Sábado – 10 de dezembro

Sinta a nostalgia nesta série de animação para adultos que mistura comédia com um toque constrangedor — e um pouco perturbador — dos desenhos dos anos 80 e 90.

Loucos Anos Vinte 2.0 – 10 de dezembro

Neste reality sobre amadurecimento, jovens de 20 e poucos anos vivenciam o amor, a amizade e iniciam uma nova etapa de vida.

Inspetora Koo Kyung Yi – 11 de dezembro

Uma ex-policial reclusa volta à ativa como inspetora de seguros, atrás de pistas em cenas de crime perfeitamente orquestradas por um serial killer.

12 de dezembro

Por enquanto, não há lançamentos para data na Netflix.

Vale sempre lembrar que a Netflix pode alterar os dias das estreias.