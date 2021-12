Veja onde estão as cenas quentes dos novos capítulos de Verdades Secretas 2

Aqui estão os momentos mais quentes dos novos capítulos de Verdades Secretas 2, do Globoplay.

O guia revela onde estão as cenas picantes nos novos capítulos de Verdades Secretas 2, disponibilizados pelo Globoplay. O serviço de streaming traz a proposta de contar com versões mais intensas das cenas de sexo, já que elas costumam ter cortes quando são exibidas na TV aberta.

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro. Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem ele, Angel precisa voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho. A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Continue lendo para conferir a lista com os minutos exatos em que os momentos mais quentes acontecem nos novos capítulos de Verdades Secretas 2 (via Gshow).

Capítulo 41 – 23:48

Matheus e Lorenzo surgem juntos em uma sauna.

Capítulo 42 – 17:10

Betty e Matheus transam em nova cena de Verdades Secretas 2.

Capítulo 43 – 05:33

Mark e Aline transam no banheiro em outro momento picante da produção do Globoplay.

Capítulo 44 – 13:29

Matheus e Giotto fazem sexo em cena de Verdades Secretas 2.

Capítulo 45 – 05:22

Angel surge em uma das fantasias de Percy.

Capítulo 47 – 13:06

Lua transa com um casal em Verdades Secretas 2.

Capítulo 48 – 06:35

Vitória aparece em uma casa de swing.

Mais momentos

Outras cenas picantes dos novos capítulos de Verdades Secretas 2 acontecem nos seguintes momentos: 38:30 do capítulo 41, 41:46 do capítulo 41, 00:58 do capítulo 42, 39:50 do capítulo 42, 30:05 do capítulo 43, 37:23 do capítulo 43, 31:44 do capítulo 44, 19:56 do capítulo 45, 33:23 do capítulo 45, 39:36 do capítulo 45, 27:14 do capítulo 46 e 15:50 do capítulo 48.

Verdades Secretas 2 está disponível pelo Globoplay.