5 coisas sombrias em Bob Esponja que fãs não notaram

Existem algumas coisas bem sombrias em Bob Esponja, desenho de sucesso da TV, que os fãs podem não ter notado. Aqui estão cinco dessas coisas (via Looper).

Bob Esponja teve início em 1999 e ganha novos episódios até hoje. Principalmente em seu começo, o desenho tinha um senso de humor peculiar que incluía piadas um pouco maduras e detalhes sombrios que se tornaram a fonte de diversas teorias.

Aqui está uma lista com cinco coisas sombrias em Bob Esponja que os fãs podem não ter notado.

O passado explosivo da Fenda do Biquíni

Canonicamente, acredita-se que a Fenda do Biquíni (“Bikini Bottom”, no original) esteja sob o Atol de Bikini nas Ilhas Marshall. Na vida real, o Atol de Bikini foi um dos muitos locais de testes nucleares dos Estados Unidos em meados do século passado.

A radiação no Atol de Bikini deu lugar a uma teoria de fãs muito popular sobre Bob Esponja, dizendo que as criaturas da Fenda do Biquíni são o resultado de mutações estimuladas por bombas nucleares, mas é claro que a teoria nunca foi confirmada.

Os Sete Pecados Capitais em Bob Esponja

Uma teoria popular dos fãs que teve uma confirmação parcial é que os personagens principais de Bob Esponja representam os Sete Pecados Capitais.

Esta teoria foi reconhecida e apoiada pelos escritores do desenho em uma faixa de comentários de um DVD para o episódio da primeira temporada intitulado “Plankton”.

O possível segredo do Hambúrguer de Siri

Alguns internautas acreditam que o Seu Siriguejo mata indivíduos de sua própria espécie e usa a sua carne como o ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri.

De maneira curiosa, o próprio Siri Cascudo parece uma armadilha de caranguejo. A Nickelodeon certa vez negou que essa teoria fosse verdadeira, mas também houve uma vez em que o canal compartilhou uma receita do Hambúrguer de Siri que era composta principalmente de imitação de carne de caranguejo. Muito peculiar.

As desventuras da Sra. Puff

A Sra. Puff é uma das personagens mais azaradas de Bob Esponja, constantemente se dando mal entre as aventuras do personagem principal. Isso ajuda a explicar por que a personagem é tão paranoica.

Mas acontece que as desventuras da Sra. Puff podem ser mais sérias do que os fãs imaginam.

Um episódio de Bob Esponja uma vez indicou que o marido da Sra. Puff havia sido morto e transformado em uma lâmpada de baiacu e, além de todos os traumas, parece que a personagem já foi para a prisão várias vezes por causa das suas explosões de raiva e ansiedade.

O funcionário suicida

Em um episódio da série animada, Bob Esponja e Patrick visitam um restaurante medieval. Eles são recebidos por um funcionário que, quando é corrigido por Bob Esponja sobre a sua maneira de falar, acaba tendo uma reação um pouco exagerada.

O funcionário ameaça cortar o próprio pescoço com o seu machado, mas acaba desistindo e dizendo “Algum dia, mas não hoje”, o que indica que ele pode tentar tirar a própria vida novamente em breve. De tão inusitada, essa cena acabou virando meme entre os fãs de Bob Esponja.

