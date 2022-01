5 provas de que Arquivo 81 tem a fórmula perfeita para o terror

Arquivo 81 chama atenção desde a proposta da história na Netflix. O arquivista Dan Turner deve restaurar uma coleção de fitas, que esconde um segredo bem macabro.

Como esperado por fãs, a série é bastante assustadora e se tornou um sucesso. As fitas, que são vistas também pelo público, trazem uma sombria história de uma mulher que investigava uma seita satânica, até que ela desapareceu.

Além de presenciar esse caso macabro, Dan ainda é transportado para essa trama. Os assinantes da Netflix acabam embarcando junto nesse pesadelo.

Com o sucesso e a garantia do medo, a Netflix trouxe cinco provas de que Arquivo 81 tem a fórmula perfeita do terror. Confira abaixo.

Lugar estranho no meio do nada

Dan aceita um trabalho que parece normal em Arquivo 81, isso até que algumas condições surgem. O personagem tem que ficar sozinho em um local estranho na série da Netflix após ser contratado por uma pessoa bem esquisita.

Gravações encontradas

Um gênero que faz sucesso no terror é o das gravações encontradas, que se tornou popular principalmente com A Bruxa de Blair. No caso da Netflix, a coleção de fitas traz os relatos sobrenaturais envolvendo essa seita.

Vultos e assombrações

Arquivo 81 tem também esse elemento que os fãs do terror adoram. A série da Netflix até perturba um pouco com possessão de crianças, algo que é bastante sensível para muitos.

Passado misterioso

Um bom terror precisa de um mistério que prenda os espectadores. Nesse caso, Arquivo 81 tem fitas macabras que vieram de um prédio que pegou fogo, ao mesmo tempo que o protagonista perdeu a família em um incêndio.

A série tem sons assustadores

Uma característica elogiada de Arquivo 81 são os sons usados na série. A história fica bem mais arrepiante com esse elemento, que assustou até o próprio elenco. Para deixar tudo ainda pior, esses sons fazem parte do mistério da série da Netflix.

Arquivo 81 está com a primeira temporada na Netflix.