5 séries da Netflix com muita ação para quem gosta de Cobra Kai

Cobra Kai logo chamou atenção por ser a continuação de Karatê Kid na Netflix. Mas, o que fez o seriado se tornar um sucesso absoluto foram as lutas emocionantes e a ação implacável.

No fim, o título se tornou um dos mais populares da Netflix. Além de atrair o público com a nostalgia dos anos 1980, o seriado ainda fez com que Karatê Kid ganhasse novos fãs.

Por enquanto, o seriado tem quatro temporadas e uma quinta em pós-produção. Para quem já viu tudo, a Netflix tem outros seriados com muita ação para os espectadores que gostam de Cobra Kai.

Confira abaixo quais são os cinco títulos da Netflix recomendados para os fãs de Cobra Kai.

Wu Assassins

Com uma temporada, Wu Assassins conta a história de um simples chef de San Francisco que é transformado em um assassino especialista em artes marciais. Ele precisa evitar que os poderes de Wu caiam nas mãos erradas. Além da temporada lançada, a franquia ganhará um filme na Netflix, que pode concluir a história ou preparar um segundo ano.

Glow

Assim como Cobra Kai, Glow tem ação e humor. A história na Netflix segue um grupo de desajustadas que encontram uma chance na luta-livre na Los Angeles dos anos 1980. O elenco tem nomes como Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron.

O Traficante

A série O Traficante passou despercebida em 2021, mas tem grande potencial para os fãs de Cobra Kai pela ação apresentada – e a violência. Na trama, dois cineastas entram em um bairro violento para gravar o clipe de um rapper – a história, além disso, é mostrada como se fosse um documentário, deixando tudo mais diferente.

Submundo do Crime

Se Cobra Kai tem disputa de dojos, Submundo do Crime tem uma perigosa disputa envolvendo gangues rivais. A trama na Netflix segue o ladrão Mehdi, que precisa reunir o próprio grupo após um poderoso chefão do tráfico se voltar contra a família do protagonista.

Demolidor

A série da Marvel feita em parceria com a Netflix é até hoje referência nas coreografias das lutas. Com isso, os espectadores podem esperar batalhas emocionantes e grandiosas durante as três temporadas que contam a história de Matt Murdock.

