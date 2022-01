5 séries que assinantes da Netflix amam assistir para odiar

Os serviços de streaming estão popularizando um costume entre os espectadores que é assistir para odiar (ou criticar). O ato seria basicamente quando os espectadores continuam assistindo a uma produção e sentem prazer em rir ou reclamar dela, a achando ruim ou constrangedora – isso acontece também na Netflix.

Essa onde de assistir para odiar ou criticar até levanta curiosidade. O Huffpost, por exemplo, tentou investigar a psicologia sobre esse ato, em que um espectador decide ver uma série ou um filme apenas para sentir prazer em criticar.

Um aspecto levantado foi justamente as redes sociais, onde vários espectadores podem odiar ou rir juntos de uma produção. Esse caso, vale dizer, é colocado bem diferente como a de “um prazer culposo”, que também se popularizou entre alguns assinantes.

Abaixo estão cinco séries que assinantes da Netflix amam assistir para odiar – lembrando que não estamos discutindo a qualidade das produções, mas sim listando títulos que apresentam receber ódio dos espectadores, que seguem os assistindo mesmo assim.

Emily em Paris

A série é o sucesso da Netflix nesse segmento de assistir para odiar. A história da executiva de marketing que tenta começar uma nova vida em Paris se tornou um fenômeno de ódio ao mesmo tempo que tem audiência. Mesmo com todas piadas sobre a história e os detalhes apresentados, Emily em Paris está renovada até a quarta temporada na plataforma.

Sunset: Milha de Ouro

A série documental é descrita como um acompanhamento do trabalho de agentes de elite do Oppenheim Group, que vendem imóveis de luxo. Mas, espectadores adoram para ver para debochar desses profissionais, caracterizados nas redes sociais como “egocêntricos e ruins”, que “adoram ficar fofocando dos outros pelas costas”. O seriado tem quatro temporadas na Netflix, mesmo com todas críticas.

13 Reasons Why

Os assinantes da Netflix sempre fazem uma observação sobre 13 Reasons Why: a primeira temporada é elogiada e a segunda também traz algo positivo. Mas, os dois últimos anos são muito odiados pelos espectadores, que passam a assistir apenas para criticar ou sentir o prazer de apontar que o seriado perdeu completamente o rumo.

The Flash

A série da DC tem uma enorme base de fãs e é amada por muitos. Mas, The Flash tem um grupo de espectadores que sentem prazer em assistir, mesmo criticando o seriado. O caso da produção se mistura muito com o citado “prazer com culpa”. Alguns espectadores apontam problemas nos efeitos especiais, nos figurinos e até no drama aplicado em The Flash – e mesmo assim, seguem assistindo o seriado que tem oito temporadas (sete estão na Netflix no Brasil).

La Casa de Papel

Novamente, esse título é extremamente popular e tem muitos fãs que amam ele na Netflix. Assim como The Flash, La Casa de Papel tem alguns assinantes que continuaram assistindo após a segunda temporada porque não conseguem parar de ver e apontar que a história pode ter se perdido ou que os planos do Professor são mirabolantes demais. Por conta desse grupo, o seriado espanhol entra na lista – o que não quer dizer que todos espectadores tenham o mesmo sentimento.

As séries mencionadas seguem disponíveis na Netflix.