6 coisas incríveis que Keanu Reeves fez para John Wick e fãs não sabiam

Como qualquer artista, Keanu Reeves teve um momento ruim na carreira em que parecia que não conseguiria mais emplacar nenhum sucesso.

Isso mudou com o lançamento de John Wick: De Volta ao Jogo, de 2014. O longa não apenas marcou mais um papel de destaque para o ator, mas também levantou sua carreira em geral, e hoje o ator está sendo bem mais procurado.

Continua depois da publicidade

Até o momento, John Wick teve uma trilogia, e um quarto filme está sendo desenvolvido para chegar futuramente nos cinemas.

Apesar do grande sucesso, há coisas que os fãs não sabem sobre a performance de Keanu Reeves como John Wick. O Observatório do Cinema separou algumas curiosidades interessantes sobre o trabalho do ator nesta franquia.

Ajudou a polir o roteiro

Derek Kolstad escreveu todos os filmes de John Wick até o momento, mas parece que ele contou com uma pequena ajuda de Keanu Reeves.

Kolstad já revelou que Reeves ajudou a polir o roteiro de John Wick: De Volta ao Jogo. O ator colaborou muito para o desenvolvimento da história.

“Ele é brilhante e muito esforçado. Passamos muito tempo desenvolvendo todos os personagens. Ele reconhece que a força da história está nos mínimos detalhes”, disse.

Passou quatro meses treinando judô e jiu-jitsu

Keanu Reeves passou por um grande treinamento para interpretar John Wick. Segundo o diretor Chad Stahelski, o ator aprendeu tipos específicos de luta.

“Era essencial que ele fosse proficiente em uma variedade de técnicas. Ele passou quatro meses entrando em forma, aprendendo judô e jiu-jitsu”, contou.

Treinou com especialistas da SWAT e da Marinha

O ator não somente aprendeu tipos diferentes de luta. Ele precisava convencer que sabia como usar uma arma, portanto treinou com especialistas da SWAT e da Marinha.

“Keanu passou meses treinando com armas com pessoas da SWAT de Los Angeles e nossos amigos da Marinha. Depois juntamos todos os conceitos com a nossa equipe de dublês”, disse o diretor Chad Stahelski.

Criou uma nova forma de combate

O “Gun fu” existe há algum tempo. É um tipo de mistura de artes marciais com a utilização de armas no cinema.

No entanto, é justo dizer que Keanu Reeves criou um tipo totalmente novo de “Gun fu” com John Wick, pois misturou “jiu-jitsu japonês, jiu-jitsu brasileiro, 3 táticas com armas e judô em pé”.

Trabalhou muitas horas por dia

Segundo o diretor Chad Stahelski, a dedicação de Keanu Reeves é algo surpreendente. O ator não se limitou à atuação e trabalhou várias horas por dia para que a franquia em geral funcionasse.

“Ele é um dos homens mais trabalhadores que eu conheço. Ele conhece o trabalho de todos. Ele sabe tudo sobre câmeras, edição, escrita, direção e, obviamente, atuação. Ele é sempre o primeiro a entrar no set e o último a sair”, disse.

O traje foi parte do sucesso

Keanu Reeves acredita que o traje usado por John Wick foi parte do sucesso da franquia. A roupa foi desenhada pelo designer italiano Luca Mosca.

“Ele deu à roupa um significado muito sutil. São muitos os tons de preto. É um traje fúnebre e sacerdotal. Também é muito chique, mas não muito chamativo. Quando visto o traje, definitivamente fico mudado”, contou o astro.

Keanu Reeves retorna em John Wick 4. Enquanto isso, os três primeiros filmes da franquia estão no Globoplay.