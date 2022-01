6 filmes e séries da DC que podem ter astro de Supernatural

Para a alegria dos fãs, Jensen Ackles revelou estar trabalhando em um projeto secreto da DC – o que proporcionou a criação de inúmeras teorias e especulações. O eterno Dean de Supernatural se prepara para ingressar no mundo live-action da companhia, e os fãs querem saber: qual personagem o astro vai interpretar? Veja abaixo as melhores opções.

É importante citar que Jensen Ackles é um fã de longa data de DC, e já participou de alguns projetos da companhia.

Em 2021, por exemplo, o astro de Supernatural dubla Bruce Wayne no filme animado Batman: The Long Halloween, bastante elogiado pela crítica especializada.

“Tem uma certa propriedade da DC que estou desenvolvendo com a Warner e com outros bons parceiros. Já estou cruzando os dados. Mas por agora, não vou falar nada para não azarar o projeto”, comentou o ator em uma entrevista ao podcast Inside of You.

Lanterna Verde

Uma das teorias mais plausíveis sobre a chegada de Jensen Ackles na DC envolve a série do Lanterna Verde, atualmente em desenvolvimento no HBO Max e com previsão de estreia para 2023. A produção deve acompanhar as aventuras de vários integrantes da organização cósmica – e rumores já indicam que pelo menos três portadores do Anel estarão presentes na série.

A dúvida que fica é: qual personagem Jensen Ackles pode interpretar na série dos Lanternas Verdes? O astro de Supernatural pode encarnar os mais diversos heróis cósmicos do MCU, mas também existe a possibilidade do eterno Dean ser escolhido como um dos antagonistas da produção.

John Constantine

Outra opção para Jensen Ackles na DC é o projeto de John Constantine, também desenvolvido atualmente pela HBO Max e Warner Bros. Poucos detalhes foram revelados sobre a produção, mas Jensen Ackles seria uma ótima opção para o papel. Afinal de contas, o ator já interpretou uma espécie de detetive místico em Supernatural.

Também existe a possibilidade de Constantine aparecer na série “Justice League Dark” (Liga da Justiça Sombria), criada por JJ Abrams para a HBO Max. Vale lembrar que Constantine é uma parte importante da equipe das HQs, que conta também com personagens como Monstro do Pântano, Madame Xanadu e Deadman.

Batgirl

Obviamente, Jensen Ackles não vai interpretar a Batgirl nos cinemas, mas pode contar com um papel importante no vindouro filme da HBO Max. Pouco se sabe sobre a produção, mas fotos das filmagens já mostraram o visual de Leslie Grace (In the Heights) como a protagonista.

Em Batgirl, Jensen Ackles pode interpretar o Vagalume, um dos inimigos originais da heroína e um dos incendiários mais famosos de Gotham. Caso seja escalado, o astro de Supernatural pode apresentar aos fãs um lado pouco conhecido de suas atuações, desta vez como um sanguinário vilão.

Pinguim

Além de ser interpretado por Colin Farrell em The Batman, o Pinguim também terá sua própria série no HBO Max. A produção explorará as origens do vilão e sua ascensão no submundo criminoso de Gotham. Ainda sem título, a série terá Lauren LeFranc, a roteirista-chefe de Chuck como showrunner.

Produzida pela Warner Bros, a série do Pinguim ainda não escalou seu elenco. Ou seja: é impossível saber se Colin Farrell retornará ao papel. O que se sabe é que a produção deve contar com a presença de outros criminosos de Gotham, e pelo menos um deles deve ser interpretado por Jensen Ackles. Teorias de fãs afirmam que o ator interpretará Robin, o parceiro do Batman.

Strange Adventures

Strange Adventures, a primeira antologia da DC no HBO Max, também pode ser uma ótima opção para Jensen Ackles. A produção é descrita como “uma série de contos de advertência, ambientados em um mundo no qual super-poderes existem”.

Nos quadrinhos, os arcos de Strange Adventures já contaram com inúmeras narrativas, linhas do tempo e personagens. Na produção do HBO Max, Jensen Ackles pode interpretar Chris KL-99, um famoso humano que viaja pelas estrelas.

Gotham P.D.

Anunciada recentemente, a série Gotham P.D. serve como um derivado de The Batman e foca na história do Comissário Gordon, interpretado por Jeffrey Wright. Poucos detalhes foram revelados sobre a produção, mas a Warner já garantiu que a história será ambientada “no centro da anatomia de corrupção de Gotham”.

Em Gotham P.D., Jensen Ackles pode interpretar diversos personagens, entre mocinhos e vilões. A polícia de Gotham é recheada de inúmeras figuras obscuras, espalhadas por diversos universos da DC. Ou seja, se o astro de Supernatural for escalado na produção, provavelmente poderá escolher entre uma longa gama de papéis.

Todas as produções citadas acima vão estrear no HBO Max.