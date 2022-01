6 revelações que O Caos Perfeito tem sobre Neymar

Produção da Netflix, Neymar: O Caos Perfeito traz interessantes revelações sobre o popular jogador de futebol. Aqui estão 6 dessas revelações de destaque.

Formado pelo Santos, Neymar alcançou sucesso internacional em sua carreira como jogador de futebol pelo Barcelona. Atualmente, ele está no Paris Saint-Germain, onde joga com o companheiro de Barcelona, Lionel Messi.

Continua depois da publicidade

Continue lendo para conferir 6 revelações de destaque de Neymar: O Caos Perfeito sobre o jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira (via iG Esporte).

Próximo do Real Madrid

Bem-sucedido no Barcelona, Neymar quase jogou pelo Real Madrid. É revelado que o jogador teve uma rápida passagem pelo time quando ainda era bem jovem.

No entanto, Neymar não se adaptou à Espanha na época. Portanto, decidiu voltar ao Santos.

Quase saiu do Paris Saint-Germain

Neymar teve uma adaptação complicada no Paris Saint-Germain. Com altos e baixos, ele chegou a pedir para deixar o time, com o interesse de voltar ao Barcelona.

Essa história teve bastante repercussão na época em que aconteceu. Os torcedores do Paris Saint-Germain não gostaram nem um pouco.

Tensão com o pai

Neymar: O Caos Perfeito mostra que a relação do jogador com seu pai nem sempre é muito boa. Existem momentos de tensão entre eles, com os dois discordando sobre vários pontos.

O pai de Neymar é profundamente preocupado com a imagem do jogador. Às vezes a relação familiar entre eles é deixada de lado com outras prioridades em mente em termos de carreira.

Sem destaque para vida amorosa

A vida amorosa de Neymar é sempre um grande destaque na mídia. Mas em Neymar: O Caos Perfeito, ela é praticamente ignorada.

Comentários sobre os seus relacionamentos são deixados de lado. Pode ter sido uma escolha do próprio Neymar.

Superior ao Pelé?

Em Neymar: O Caos Perfeito, o ex-agente do jogador, Wagner Ribeiro, dá uma opinião polêmica: ele acredita que Neymar é melhor que Pelé.

O seu ponto de vista é de que, nos tempos de Pelé, Neymar teria brilhado, enquanto Pelé não teria tanto destaque se fosse jogador hoje em dia.

Corte de cabelo icônico

Neymar ajudou a popularizar o moicano no Brasil. O pai do jogador não gostava muito do corte de cabelo inicialmente, mas aos poucos se tornou icônico.

O sucesso do corte de cabelo fez com que Neymar entrasse em parceria com várias empresas para aparecer em comerciais.

Foi algo muito importante no começo de sua carreira, mostrando como Neymar poderia ser influente com o público, principalmente entre os garotos mais jovens.

Neymar: O Caos Perfeito está disponível pela Netflix.