O MCU já é cheio de personagens que eram obscuros nos quadrinhos da Marvel, mas existem outros heróis interessantes e pouco conhecidos que merecem uma chance no universo compartilhado.

Esses personagens têm seus fãs e ótimas histórias, mas não estão exatamente nos escalões superiores dos quadrinhos.

Aqui está uma lista com 7 heróis obscuros da Marvel que precisam entrar no MCU.

Sentinela

Um ótimo exemplo de herói que pode trazer algo novo para o MCU é o Sentinela. Um dos heróis mais poderosos de todos os tempos, sua história é uma abordagem sobre a psicologia de um homem com superpoderes absurdos e a manifestação da escuridão dentro dele conhecida como Vácuo.

Ares

O personagem mais conhecido da Marvel do mito grego é Hércules, mas no final dos anos 2000, Ares se tornou popular. Ele se juntou aos Vingadores e teve uma jornada muito divertida com a equipe nos quadrinhos.

Ares é um guerreiro armado com um machado gigante de lâmina dupla. Ele costuma ser muito intenso no campo de batalha, exatamente o que se esperaria do Deus da Guerra.

Robbie Baldwin

Um personagem que parece feito sob medida para o MCU é Robbie Baldwin. Ele é basicamente uma bola humana quicando, acumulando energia cinética enquanto quica. Quanto mais ele quica, mais forte ele bate.

Flama

Uma mutante que podia controlar a energia de micro-ondas, Flama foi uma Nova Guerreira, uma Vingadora e membro dos X-Men. Ela está no Universo Marvel há muito tempo, e uma versão no MCU poderia finalmente torná-la muito popular.

Ela conta com uma personalidade confiante, grandes poderes e trajes bastante criativos.

Justiça

Um mutante telecinético, Justiça era um dos membros mais poderosos dos Novos Guerreiros. Eventualmente, ele e sua namorada Flama deixariam a equipe e se juntariam aos Vingadores.

Justiça se tornou um treinador da Academia dos Vingadores e desde então desapareceu de vista. Ele era uma ótima adição aos Vingadores e seria um ótimo personagem no MCU.

Tigre Branco

Um super-herói hispânico, Hector Ayala ganhou o Amuleto do Tigre Branco, que canalizava o poder do Deus Tigre. Melhorou suas habilidades físicas e fez dele um dos vigilantes mais durões da cidade de Nova York. A carreira de Ayala terminou com uma falsa condenação por assassinato e morte.

Hector é um personagem com um legado, já que suas sobrinhas – Angela Del Toro e Ava Ayala – assumiram o Amuleto.

Noh-Varr

O personagem Noh-Varr, da Marvel, é um soldado Kree geneticamente aprimorado de outro universo, preso na Terra depois que sua nave do multiverso foi derrubada, matando seus companheiros de tripulação.

Noh-Varr é um personagem incrível, com um grande potencial caso seja adaptado para o MCU.

