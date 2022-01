7 lutas que ainda não aconteceram em Cobra Kai e fãs estão morrendo para ver

Cobra Kai segue a tendência de Karatê Kid em dar grandes lutas para os espectadores. Mas, na Netflix, nem todos os confrontos possíveis aconteceram.

Com a quinta temporada confirmada e em desenvolvimento, isso pode mudar. Há lutas que os fãs de Cobra Kai realmente querem ver, inclusive com confrontos inéditos entre personagens de Karatê Kid.

Um desses desejos foi realizado na quarta temporada, por exemplo. Johnny Lawrence e Terry Silver, que ainda não tinham se cruzado, se enfrentaram em uma das brigas mais elogiadas dos episódios de Cobra Kai.

Confira abaixo sete lutas que ainda não aconteceram em Cobra Kai, mas os fãs de Karatê Kid estão loucos para ver na Netflix.

Daniel LaRusso contra Terry Silver

Em Karatê Kid 3, Terry Silver machucou Daniel de outra forma: com manipulação mental. No filme, o principal adversário de LaRusso foi Mike Barnes. Agora, o protagonista não é mais um adolescente e pode ficar cara a cara com o temível vilão, que volta na Netflix.

Chozen contra Terry Silver

Na imaginação dos fãs de Karatê Kid, muitos se perguntam como seria um torneio com todos personagens clássicos. Chozen está de volta e está nos Estados Unidos, o que pode possibilitar um encontro muito aguardado com Terry Silver. Chozen, antes de dar a volta por cima na Netflix, foi o vilão de Karatê Kid 2.

Anthony LaRusso contra Kenny

Grande parte da quarta temporada foi a rivalidade entre Anthony e Kenny. Primeiro, o filho de Daniel LaRusso é um valentão contra o novo estudante, o que o faz seguir o caminho do Cobra Kai – depois, quem não aceita uma reconciliação é o próprio Kenny, que dá uma surra no colega. Anthony deve passar a aprender karatê e os dois devem lutar dentro das regras, o que muitos querem ver.

Julie Pierce contra Daniel LaRusso

Não é confirmado que a personagem de Hilary Swank, que foi a aprendiz de Miyagi em Karatê Kid 4, apareça em Cobra Kai. Mas, caso aconteça, os espectadores da Netflix querem saber quem é o melhor aluno do lendário sensei, se é Julie Pierce ou Daniel LaRusso.

Demetri contra Kyler

Demetri teve uma grande evolução em Cobra Kai, ganhando confiança e respeito com o karatê. Apesar da boa participação no torneio da quarta temporada, os fãs ainda querem ver Demetri encarando Kyler, o valentão que atormenta ele e Eli, o Falcão, desde o primeiro ano da série da Netflix.

Chozen contra John Kreese

Chozen tem um estilo mais agressivo comparado com o de Daniel LaRusso. John Kreese, por natureza, ensina também um karatê voltado a iniciativa. Sendo assim, além de toda história de Karatê Kid envolvida, John Kreese contra Chozen seria uma luta e tanto para o seriado da Netflix.

John Kreese contra Terry Silver

O final da quarta temporada de Cobra Kai inicia uma nova rivalidade. Terry Silver coloca John Kreese como sua fraqueza e o trai abertamente. Esse seria mais um confronto de sensei e aprendiz, mas um aluno que parece estar praticamente no mesmo nível do mestre.

Cobra Kai está com quatro temporadas na Netflix. O quinto ano ainda não tem previsão de estreia.