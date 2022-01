7 séries para assistir na Netflix enquanto Virgin River não volta

Virgin River é uma das séries dramáticas mais populares da Netflix. Com três temporadas disponíveis, o título está renovado pelo menos até o quinto ano.

Mesmo assim, como os assinantes da plataforma conhecem, as temporadas podem demorar um pouco para chegar. Isso leva os espectadores a procurarem títulos semelhantes no catálogo.

Por sorte, a Netflix conta com muitas séries que misturam drama e romance, com até mesmo tamanhos diferentes conforme a preferência de maratona do público. Confira abaixo sete séries para assistir na Netflix enquanto Virgin River não retorna.

Heartland

Ambientada em uma pequena cidade, Heartland acompanha a história de Amy. Tudo começa quando a mãe dela morre e ela precisa ajudar o avô a não perder o rancho. Ao mesmo tempo, a protagonista se envolve em romances e dramas no seu amadurecimento. Baseada nos livros de Lauren Brooke, a série tem oito temporadas na Netflix – fora do streaming, o título tem 15 temporadas.

Chesapeake Shores

A série de drama é mais uma que envolve uma mulher solteira que retorna para cidade natal. Em Chesapeake Shores, esse é o caso de Abby, uma mãe solteira que volta para ajudar a família. O seriado tem cinco temporadas na Netflix.

Bridgerton

Com uma temporada e também baseada em uma série de livros, Bridgerton segue os romances e as vidas dos irmãos de uma família de aristocratas no século 18. A primeira temporada é focada em Daphne e o casamento arranjado com o Duque Simon. A segunda temporada está em desenvolvimento na Netflix.

Disque Amiga Para Matar

Voltada mais para o humor, Disque Amiga Para Matar começa a com a amizade improvável entre duas viúvas. O seriado da Netflix não é apenas sobre o luto, envolvendo temas como assassinato, traições e segredos. O seriado tem duas temporadas e terá uma terceira e última em 2022.

Amigas para Sempre

Baseada no livro de Kristin Hannah, Amigas para Sempre acompanha a conturbada história de Tully e Kate, que se conhecem nos anos 1970 e ficam juntas por mais de 30 anos. Os caminhos distintos nas vidas de cada uma, como escolhas entre profissão e família, faz com que as personagens se questionem sobre a busca por felicidade – ao mesmo tempo que enfrentam dramas na própria relação.

Ginny & Georgia

A série foi chamada até mesmo de Gilmore Girls da Netflix. Nesse caso, o drama é entre a história complicada de uma mãe de 30 anos e uma filha de 15, que se mudam para uma nova cidade. Ginny & Georgia está renovada para uma segunda temporada.

Doces Magnólias

A série da Netflix é mais uma que se passa em uma pequena cidade – nesse caso, em Serenity. A trama que tem uma temporada acompanha os romances e problemas das amigas Maddie, Helen e Dana Sue.

As séries podem ser bem aproveitadas, ainda mais que a quarta temporada de Virgin River não tem previsão na Netflix.