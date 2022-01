7 surpreendentes personagens da Marvel que podem aparecer em She-Hulk

She-Hulk (Mulher-Hulk) é um dos grandes títulos da Marvel que chegam em 2022 no Disney+. Além de uma amada heroína dos quadrinhos, o seriado pode trazer personagens surpreendentes ao MCU.

O novo seriado da Marvel promete dar destaque ao universo do Hulk no MCU. Ou seja, deve relembrar personagens de O Incrível Hulk, que tiveram pouca participação desde o lançamento do filme.

Continua depois da publicidade

Ao mesmo tempo, o seriado da Mulher-Hulk envolve um lado de mais humor para Marvel no Disney+ – o que é inspirado pelas HQs. Nesse sentido, outros heróis com conexões da She-Hulk nos quadrinhos também podem aparecer.

Confira abaixo sete surpreendentes personagens da Marvel que podem aparecer em She-Hulk.

Betty Ross

O primeiro interesse amoroso do Hulk poderia retornar como alguém com conhecimento no que aconteceu com Bruce Banner. Além disso, a personagem de Liv Tyler é filha do General Ross na Marvel, um potencial vilão ou anti-herói para o futuro do MCU.

Demolidor

O Demolidor de Charlie Cox foi confirmado em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada, assim como Matt Murdock. Uma aparição assim do vigilante seria uma adição interessante para série da Marvel no Disney+.

Valentina Allegra

A misteriosa personagem parece começar a própria equipe dos Vingadores, começando pelo Agente Americano em Falcão e o Soldado Invernal. Se a equipe principal do MCU tem um Hulk, então faria sentido essa equipe ter a Mulher-Hulk – isso, claro, se o Hulk Vermelho não aparecer (o General Ross aparece na série, mas ainda não se sabe se terá uma transformação).

Yelena Belova

A nova Viúva Negra da Marvel poderia aparecer por ter também ligação com Valentina. Mas, um outro motivo seria justamente Yelena começar a se estabelecer como integrante dos Vingadores – para isso, uma aventura com o Hulk e a She-Hulk seria importante.

Kate Bishop

A aparição de Kate Bishop faria sentido após Gavião Arqueiro. Primeiro, a heroína é uma vigilante de Nova York – cidade de Jennifer Walters. Segundo, há um arco dos Vingadores nos quadrinhos em que a Mulher-Hulk se une com o Gavião Arqueiro para proteger a cidade – como Kate se tornou oficialmente parceira dele, ela é quem poderia surgir na série do Disney+.

Homem-Aranha

Uma aparição do Homem-Aranha na série da Marvel é improvável por conta do acordo do estúdio e Sony. Porém, Peter Parker surgir com a Mulher-Hulk faria sentido pelo herói ter se tornado um vigilante de Nova York após Sem Volta Para Casa. O herói poderia trombar com ela em um caso ou até mesmo pedir ajuda por novos problemas legais – com, quem sabe, uma conexão com o Demolidor.

J Jonah Jameson

Nos quadrinhos da Marvel existe um arco em que Jennifer Walters ajuda o Homem-Aranha a vencer J Jonah Jameson e o Clarim Diário nos tribunais. Após os eventos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o herói de Tom Holland segue como um alvo do jornalista. Assim, ao menos uma referência a essa trama seria interessante.

She-Hulk (Mulher-Hulk) chega no Disney+ em 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar as séries e filmes da Marvel.