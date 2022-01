As 7 melhores séries para assistir agora no Amazon Prime Video

No streaming, o Amazon Prime Video é um dos serviços que mais cresce. Assim como Netflix e HBO Max, a plataforma aposta na produção de conteúdo original com grandes nomes.

No começo de 2022, os fãs podem aproveitar o Prime Video assistindo séries consagradas de 2021. É uma boa forma de começar a aquecer para o que deve ser lançado durante o novo ano.

A lista deve agradar principalmente os assinantes que gostam de terror, comédia e drama. Confira abaixo as sete melhores séries para assistir agora no Amazon Prime Video.

Solos

A série antológica trata sobre a solidão ao relacionar temas de ficção científica e o futuro da humanidade. Além da reflexão, um pouco ao estilo Black Mirror, Solos traz uma grande elenco para o Amazon Prime Video, com nomes como Morgan Freeman, Hellen Mirren e Anne Hathaway.

Harlem

A série de comédia segue quatro amigas que se conheceram na universidade. Agora, na casa dos 30 anos, elas navegam entra a vida e a carreira em Nova York. O elenco de Harlem tem nomes como Meagan Good e Whoopi Goldberg. O título é uma das comédias mais elogiadas do Amazon Prime Video.

The Underground Railroad

A série é baseada no livro de mesmo nome de Colson Whitehead. A trama segue uma mulher escravizada no meio dos anos 1800, que escapa após conhecer um homem chamado Caesar. Os dois fogem por uma importante ferrovia subterrânea enquanto são alvos de caçadores de recompensa. Além do drama histórico, The Underground Railroad traz reviravoltas que dão uma nova luz ao conto.

A Roda do Tempo

O Amazon Prime Video trouxe a própria série épica de fantasia ao escolher adaptar os livros de Robert Johnson. Em um mundo de mitologia própria, uma poderosa feiticeira precisa descobrir quem é o Dragão Renascido para impedir um destino sombrio para o universo. Esse ser lendário voltou na forma de um jovem escondido em um vilarejo afastado. O elenco do Amazon Prime Video traz Rosamund Pike e Álvaro Morte, de La Casa de Papel.

Eles

Eles (Them) é uma série antológica que explora o terror nos Estados Unidos. A primeira temporada é ambientada nos anos 1950 e acompanha uma família negra que se muda para um bairro dominado por brancos em Los Angeles. Logo, eles são alvos dos vizinhos e forças sobrenaturais. O seriado do Amazon Prime Video é considerado um dos mais brutais e assustadores, com espectadores não conseguindo terminar de assistir pela violência extrema.

Modern Love

Com duas temporadas, Modern Love é uma das melhores séries românticas do Amazon Prime Video. Cada episódio traz uma história sobre o que é o amor, em suas mais diferentes formas, com base em uma famosa coluna do jornal New York Times.

Invincible

A animação é baseada nos quadrinhos de mesmo nome de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead. A série foi chamada de The Boys dos desenhos por trazer uma história violenta com heróis corruptos. A trama acompanha Mark Grayson, filho do herói mais poderoso do mundo que começa a carreira como vigilante. O seriado tem uma segunda temporada confirmada no Amazon Prime Video.