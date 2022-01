Cobra Kai: 10 erros da 4ª temporada que fãs de Karatê Kid não viram

Erros de continuidade são comuns no cinema e na TV, com até produções aclamadas contando com eles. A quarta temporada de Cobra Kai, que continua Karatê Kid na Netflix, chamou atenção porque pelo menos 10 problemas como esse foram encontrados.

Pelo clima mais divertido que Cobra Kai muitas vezes tem, esses erros de continuidade podem acabar se tornando engraçados. Eles não são apenas de mudança de objetos ou de posição.

Em algumas cenas, como mostrado a seguir, alguns personagens chegam a simplesmente desaparecer. O mais interessante é que os fãs de Karatê Kid até agora não notaram.

Confira abaixo os 10 erros da quarta temporada de Cobra Kai na Netflix.

O pôster de Kenny

Quando Kenny é introduzido em Cobra Kai, os fãs conhecem o quarto colorido dele. Porém, um pôster que aparece em uma porta em um close no personagem acaba sumindo depois.

John Kreese é o Wolverine?

O sensei do Cobra Kai se envolveu numa briga com Daniel LaRusso e Johnny Lawrence no final da terceira temporada. O quarto ano começa logo após esses eventos. O curioso é que John Kreese não tem mais qualquer hematoma, com uma aparência regenerada (ao melhor estilo Wolverine) em comparação com o visual dele na última cena do terceiro ano na Netflix.

Erro clássico em Cobra Kai

Quando a série de Karatê Kid mostra que o irmão de Kenny é um ex-colega de Robby na prisão, o seriado da Netflix tem um erro clássico. Primeiro o guarda tem um café na mão, e em questão de segundos ele está com uma pasta.

Esquentou na noite de Daniel e Johnny?

Quando Daniel LaRusso e Johnny Lawrence decidem assistir a um jogo de hóquei, outro erro clássico é visto em Cobra Kai. Pessoas que estavam de touca aparecem sem praticamente em questão de segundos.

Garoto some no treinamento em Cobra Kai

Em um treino conjunto do Presas de Águia e do Miyagi-Do, um menino de roupa preta some após a troca de treinadores e alunos no dojo. O problema é que ele não é visto em nenhum outro lugar depois da aparição.

Erro no dojo de Cobra Kai

O dojo do Cobra Kai contou com um item que sumiu e desapareceu em vários momentos. O cartaz de John Kreese poderia ser visto no canto da sala em alguns momentos, enquanto em outros nada aparecia.

As mesas no cinema

Esse erro é mais difícil de perceber. No quarto episódio, quando os dojos se encontram na exibição do filme de Van Damme, as mesas do cenário mudam. Em um momento, havia duas delas separadas, depois uma aparece inesperadamente na diagonal de onde figurantes estão sentados.

Johnny Lawrence não tem problema com água

Um dos momentos da quarta temporada de Cobra Kai é quando Johnny Lawrence treina como Sylvester Stallone em Rocky. Porém, o problema é que o sensei entra na água e depois aparece completamente seco, apenas com algumas marcas de suor.

Mais um sumiço em Cobra Kai

Na noite do cinema, um novo aluno do Cobra Kai aparece perto de Tory. Porém, em outras cenas, esse mesmo figurante some, lembrando o mesmo caso que acontece no Miyagi-Do.

Seca rápido em Cobra Kai

A série de Karatê Kid trouxe outro momento estranho com água. Tory e Robby caem na piscina, mas depois aparecem praticamente secos no carro. O problema não é nem a roupa, mas sim os cabelos que pareciam praticamente os mesmos do começo da noite.

Continuação de Karatê Kid, Cobra Kai está com quatro temporadas na Netflix.