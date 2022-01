Cobra Kai: 5 personagens de Karatê Kid que ainda precisam voltar

Cobra Kai continua a história de Karatê Kid trazendo organicamente personagens que foram importantes para os filmes. Mesmo com quatro temporadas, a série da Netflix ainda não gastou todas as surpresas.

Ao lembrar dos quatro filmes de Karatê Kid, o retorno mais esperado é o de Julie Pierce, personagem de Hilary Swank. Ela foi a última aprendiz do Senhor Miyagi e por isso já imagina-se um laço especial com Daniel LaRusso.

Porém, a lutadora não é a única de Karatê Kid que pode causar grande impacto em Cobra Kai. Confira abaixo cinco personagens da franquia que ainda precisam voltar no seriado da Netflix.

Dutch

O personagem era um dos melhores amigos de Johnny Lawrence em Karatê Kid – ao mesmo tempo, sendo um dos piores rivais de Daniel LaRusso. Nesse universo, Dutch cumpre pena em uma prisão federal, mas a produção quer a volta dele. Na primeira tentativa, o ator Chad McQueen não pôde aceitar o convite.

Jessica Andrews

Em Karatê Kid 3, Jessica Andrews é um interesse amoroso de Daniel, que até surra um outro homem que a incomoda em um clube. Porém, a personagem volta para Ohio para se reconciliar com um ex. Como Jessica esteve no filme em que Terry Silver foi o vilão, um retorno para Cobra Kai seria interessante. A atriz Robyn Lively já disse que aceitaria voltar.

Mike Barnes

Mais um personagem de Karatê Kid 3, Mike Barnes foi o lutador juvenil contratado para derrotar Daniel LaRusso no Torneio Regional. Sendo um capanga de Terry Silver, o retorno é o mais aguardado em Cobra Kai. O ator Sean Kanan, inclusive, disse que não pode responder se está ou não na quinta temporada na Netflix.

Julie Pierce

Mais do que nunca, Daniel LaRusso precisa de ajuda. Julie Pierce, outra aprendiz de Miyagi, poderia ser um apoio bem interessante em Cobra Kai. Hilary Swank, duas vezes vencedora do Oscar, também se diz aberta ao retorno, chegando a afirmar ao CinemaBlend que “os fãs tem que esperar para descobrir” se ela aparece ou não na série.

Eric McGowen

Se Julie Pierce voltar, o companheiro dela de Karatê Kid, Eric McGowen, também poderia retornar. O interessante é que o ex-vilão poderia aparecer em qualquer função dentro dessa disputa de dojos, muito por não ter uma ligação com algum dos senseis ou por não ter o destino revelado. Quem sabe, McGowen de Chris Conrad poderia aparecer até mesmo como o pai misterioso de algum dos personagens.

Cobra Kai está disponível na Netflix. A quinta temporada ainda não tem previsão de estreia.