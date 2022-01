Homem-Aranha: 5 atrizes perfeitas para interpretar Gwen Stacy no MCU

Após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, os fãs da Marvel esperam que Gwen Stacy chegue ao MCU. Em caso disso acontecer, há atrizes que parecem se encaixar bem para o papel.

O futuro do Peter Parker de Tom Holland no MCU é a universidade, além do Homem-Aranha se tornar um vigilante de Nova York. Nos quadrinhos, um interesse amoroso popular do herói é Gwen Stacy.

Nos cinemas, a personagem já foi de Emma Stone, aparecendo em O Espetacular Homem-Aranha. Com o multiverso estabelecido, outra versão poderia surgir para Tom Holland.

Com MJ não lembrando quem é Peter, Gwen Stacy poderia aparecer para colocar um pouco mais de drama na vida do Homem-Aranha. Pensando nisso, aqui estão cinco atrizes que são perfeitas para interpretarem a personagem no MCU.

Sabrina Carpenter

Uma das versões de Gwen Stacy faz parte de uma banda, o que coloca um pré-requisito na atriz para o papel de Homem-Aranha. Além de atriz de filmes como Dançarina Imperfeita, Sabrina Carpenter é uma cantora, o que seria interessante para esse trabalho.

Savannah Lee May

Famosa entre um público mais jovem, Savannah Lee May esteve em Julie and the Phantoms, da Netflix. Uma base interessante da atriz é a habilidade com a dança, o que seria fundamental para as coreografias de cenas de ação. Além disso, na série da Netflix a atriz conseguiu grande simpatia do público, mostrando não ser alguém de uma nota só.

Midori Francis

Gwen Stacy é conhecida por ser loira, mas a Marvel trouxe Zendaya como MJ, uma versão de Mary Jane (até com nome diferente). Midori Francis, de Dash & Lily, poderia seguir a mesma ideia de adaptação para o Homem-Aranha. Na série da Netflix, a atriz tem uma seriedade que a faz muito amada. Midori Francis poderia dar um novo ar para conhecida personagem no MCU.

Naomi Scott

Caso a Marvel queira trazer uma versão de Gwen Stacy como heroína, Naomi Scott pode ser o nome. A jovem atriz já passou por diferentes experiências como ser princesa da Disney em Aladdin, uma heroína em Power Rangers e uma agente em As Panteras. É um currículo bem interessante para o papel.

Peyton List

Peyton List seria mais uma atriz completa para o papel de Gwen Stacy. Agressiva como Tory em Cobra Kai, a famosa poderia ter um lado mais ousado como a personagem de Homem-Aranha. Além disso, há o adicional de que a famosa sabe artes marciais por conta da produção da Netflix.

