Indecente: De onde você conhece o elenco do filme da Netflix

O livro de Nora Roberts ganhou vida na Netflix com o filme Indecente. No suspense, os fãs devem ter ficado com a impressão de que já viram a protagonista Alyssa Milano e os outros atores antes.

Isso é bem verdadeiro, uma vez que os principais nomes de Indecente estiveram em séries famosas.

No filme de suspense da Netflix, uma escritora se vê envolvida em uma investigação para identificar um assassino. Grace tenta usar a própria habilidade no assunto depois que a irmã dela se torna uma das vítimas.

A trama de mistério, que ainda envolve momentos picantes, está fazendo grande sucesso na Netflix. Conheça abaixo de onde você conhece o elenco de Indecente.

Alyssa Milano

Alyssa Milano é a escritora Grace em Indecente. Antes, a atriz ficou conhecida por estrelar Charmed. Outros seriados famosos da artista são Insatiable, Fear e Amantes Revoltadas.

Sam Page

O ator interpreta o detetive Ed no filme da Netflix, que é o interesse amoroso de Grace. Sam Page esteve em diversos seriados aclamados na carreira, até mesmo no próprio streaming. Alguns dos papéis dele foram os de Sam Allen em Desperate Housewives, Greg Harris em Mad Men, e Connor Ellis em House of Cards.

Emilie Ullerup

A irmã de Grace, Kathleen, é interpretada por Emilie Ullerup. Para o público brasileiro, a atriz é mais conhecida por atuar em Chesapeake Shores. O seriado de drama conta com cinco temporadas na própria Netflix.

Malachi Weir

Em Indecente, Malachi Weir aparece no papel do policial Ben, o parceiro de Ed. O ator é mais conhecido pelo seriado Billions, em que aparece como Lonnie Watley no título da HBO.

Alison Araya

A Capitã Rivera do suspense é interpretada por Alison Araya, que esteve em duas séries bem populares no Brasil. A atriz foi a oficial Lopez por três temporadas de Arrow, além de ter passado por Altered Carbon como uma investigadora. A famosa também apareceu em Maid, Riverdale e Perdidos no Espaço.

David Lewis

O ator canadense deve ser um dos rostos mais reconhecíveis, já que David Lewis tem mais de 200 créditos na carreira. Em Indecente, o famoso aparece com Jonathan, o ex de Kathleen. Mas, antes o ator esteve em produções como As Branquelas, O Homem de Aço, Brinquedo Assassino e The Good Doctor.

Mitra Suri

Mitra Suri tem uma aparição diferente em Indecente. A atriz é mais conhecida como uma dublê, tendo poucos papéis em que é creditada, como são os casos em The Flash e Altered Carbon. No filme da Netflix, Mitra Suri é Carol, ou Roxanne. Como dublê, a famosa tem trabalhos em The Boys, Pacificador e Yellowjackets.

Orphée Ladouceur-Nguyen

No filme de suspense da Netflix, a atriz tem o papel de Mary Beth Morrison / Raven. Antes, a famosa foi conhecida por X-Men: Fênix Negra e também pela série Titãs.

Indecente, filme de suspense que está fazendo grande sucesso, está disponível na Netflix.