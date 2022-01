Lady Gaga pode estar no Oscar 2022 com forte concorrência

Lady Gaga está sendo colocada como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2022. Se o cenário for confirmado, será a volta da atriz e cantora para premiação depois de Nasce Uma Estrela.

A nova indicação pode surgir por conta do filme Casa Gucci, baseado na história real do assassinato de Maurizio Gucci, herdeiro da marca de moda. No longa, Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, ex-esposa da vítima e que foi condenada por encomendar a morte dele.

Casa Gucci é uma mudança para Lady Gaga em comparação ao próprio Nasce Uma Estrela. Pelo filme com Bradley Cooper, a cantora e atriz também apareceu entre as indicadas de Melhor Atriz naquela edição do Oscar.

Na trama de Nasce Uma Estrela, a atriz foi Ally, uma cantora em ascensão que inicia um romance com um astro da música. Essa diversidades nos papéis, quem sabe, até pode fortalecer Lady Gaga no Oscar 2022.

Porém, a concorrência promete ser muito forte. Confira abaixo quem pode acabar disputando a estatueta com a cantora e atriz.

Nicole Kidman

A atriz deve estar entre as indicadas por Apresentando os Ricardos, em que interpreta Lucille Ball, a estrela de I Love Lucy. Além de ser elogiada pelo papel, Nicole Kidman ainda está em um projeto de um tema que agrada Hollywood.

Olivia Colman

A respeitada atriz estrela o drama A Filha Perdida, em que interpreta uma professora que fica obcecada por uma mãe durante as férias. Esse sentimento revela um passado conturbado no filme da Netflix. Sites como Variety acreditam que o respeito que a academia do Oscar tem por Olivia Colman deve colocá-la entre as indicadas.

Jessica Chastain

Também respeita em Hollywood, Jessica Chastain assume um papel em Os Olhos de Tammy Faye que agrada a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A atriz interpreta uma televangelista polêmica, no filme sobre a história da vida dela – além de passar por uma transformação para esse trabalho.

Jennifer Hudson

Em Respect, Jennifer Hudson é elogiada ao interpretar Aretha Franklin no filme sobre a vida do ícone da música. Historicamente, o Oscar indica performances elogiadas em cinebiografias, como é esse caso. A atriz tem tudo para ser mais uma das indicadas.

Kristen Stewart

De favorita ao Oscar 2022, Kristen Stewart passa a correr por fora após ser esnobada no SAG Awards. A atriz foi aclamada por ser a Princesa Diana em Spencer – mas, com os últimos acontecimentos, há ainda uma dúvida sobre uma indicação ou não.

Casa Gucci, com Lady Gaga, deve chegar em breve em plataformas digitais. Já Nasce Uma Estrela está no HBO Max.

Enquanto isso, o Oscar 2022 acontece em 27 de março.