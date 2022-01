Netflix, Prime Video, HBO Max e mais: Onde ver os melhores filmes do Globo de Ouro 2022

Diferente e boicotado, o Globo de Ouro 2022 não tem transmissão ao vivo. Mesmo assim, muitos espectadores se interessam pelos filmes indicados, que quase sempre são títulos de qualidade.

Novamente, entre as duas categorias de melhores filmes são 10 títulos indicados no total. Uma novidade é que com o aumento da oferta de plataformas de streaming, quase todos podem ser assistidos nos serviços.

Nessa edição, que revela os vencedores em 9 de janeiro, os espectadores podem encontrar títulos em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max. Além disso, futuramente, há título que ainda deve ser adicionado ao Star+.

Confira abaixo onde assistir os melhores filmes do Globo de Ouro 2022.

Melhores filmes de drama do Globo de Ouro 2022

Ataque dos Cães – Netflix

O filme original da Netflix conta a história de um caubói agressivo que descarrega a raiva no irmão e no novo relacionamento dele com uma viúva. No meio dessa trama, Phil Burbank, personagem de Benedict Cumberbatch, vai criar um laço especial com o novo sobrinho dele, o que revelará segredos inesperados.

Belfast – em breve nos cinemas

O filme é uma homenagem do diretor Kenneth Branagh para cidade que dá título ao longa. A história segue o jovem Buddy pelos tumultuados anos 1960, em que ele encontra consolo com os amáveis pais. Belfast chega nos cinemas no Brasil em 24 de fevereiro de 2022.

No Ritmo do Coração – Amazon Prime Video

O drama acompanha Ruby, uma jovem de 17 anos que é a única que ouve em uma família de surdos. A garota fica dividida entre a música e o negócio da família quando esse passa por dificuldades.

Duna – HBO Max

Duna acompanha a primeira parte da história épica de Paul Atreides. Em um futuro distante, o jovem pode ser a última esperança para salvar o universo de um tirano. No começo da jornada, Paul é levado ao planeta mais perigoso da galáxia, onde descobre o destino dele.

King Richard: Criando Campeãs – HBO Max

King Richard é uma cinebiografia que acompanha o pai das tenistas Serena e Venus Williams, que mesmo sem ser profissional se tornou o treinador delas. O filme é estrelado por Will Smith.

Melhores filmes de comédia do Globo de Ouro 2022

Não Olhe Para Cima – Netflix

A comédia estrelada por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio acompanha dois cientistas que precisam convencer o mundo de que a Terra corre perigo por conta de um asteróide. Por mais desesperados que pareçam, a campanha deles encontra desafios absurdos.

O musical já disponível na Netflix coloca Andrew Garfield como Jonathan Larson na cinebiografia do aclamado compositor da Broadway. A vida dele é contada ao mesmo tempo que a famosa peça dele, Tick, Tick…Boom!, é recriada, com as canções ganhando até regravações.

Cyrano – em breve nos cinemas

Interpretado por Peter Dinklage, Cyrano De Bergerac é um homem genial que não quer dizer para grande amiga que a ama, por conta da aparência dela. Isso abre espaço para que ela caia na conversa de um belo pretendente, iniciando um dramático triângulo amoroso. O filme chega em breve nos cinemas.

Licorice Pizza – em breve nos cinemas

Licorice Pizza conta a história de Alana e Gary, dois jovens crescendo no Vale de San Fernando, em 1973. Os dois flertam, conversam, se evitam e fazem de tudo para que realmente não se apaixonem. O detalhe é que Alana tem 25 anos, enquanto Gary tem 15. Para movimentar tudo ainda mais, o garoto está iniciando a carreira como ator. O elenco tem Bradley Cooper. O filme tem previsão para 20 de janeiro no cinema.

Amor, Sublime Amor – em breve no Star+

O remake de Steven Spielberg volta ao final dos anos 1950, quando o romance de dois jovens se torna um problema para duas gangues rivais. Amor, Sublime Amor esteve em cartaz nos cinemas em dezembro de 2021 e em breve deve chegar no Star+, plataforma de streaming da Disney.

