Nova Liga da Justiça no cinema pode decepcionar fãs da DC

A DC está tentando recomeçar o próprio universo do cinema após uma tentativa que começou com O Homem de Aço e seguiu para uma Liga da Justiça de Zack Snyder. Rumores nas redes sociais apontam que The Flash vai ser responsável por esse reinício, apresentando uma nova formação do grupo.

A Warner Bros e os envolvidos nos filmes da DC não confirmam ainda essa possibilidade. Há rumores afirmando até que os filmes de Zack Snyder seriam apagados da continuidade do universo – o que, inclusive, foi negado por Ezra Miller, o próprio Flash.

Mas, o certo é que The Flash é uma história que envolve o multiverso da DC e parece ter potencial para recomeçar o universo de alguma forma. Um indicativo para isso é o fato do filme contar com duas versões do Batman – de Michael Keaton e Ben Affleck, além de introduzir a Supergirl no cinema (interpretada por Sasha Calle).

Além disso, vilões do Superman de Henry Cavill estão retornando, como o General Zod e Faora. Já a presença do Homem de Aço não é confirmada.

O que parece é que The Flash vai mexer com o universo da DC. Abaixo está uma formação da nova Liga da Justiça, sugerida pelo FandomWire, que pode decepcionar os fãs, muito por conta das ausências.

Como pode ser a nova Liga da Justiça na DC

Sendo moldada a partir de The Flash, a nova Liga da Justiça teria ao menos três ausências importantes. A primeira confirmada é o Batman de Ben Affleck, com o ator afirmando que não quer mais retornar ao papel na DC após a aparição no longa do Velocista Escarlate.

Depois há o Ciborgue de Ray Fisher. O ator se diz fora da DC enquanto Walter Hamada for o presidente – publicamente o artista acusou o executivo de interferir nas investigações sobre assédio moral do diretor Joss Whedon contra o elenco de Liga da Justiça.

Por fim, um nome considerado fora dessa Liga da Justiça é o Superman de Henry Cavill. O ator insiste que quer continuar no papel, mas o estúdio segue sem dar certeza sobre o futuro dele.

Com isso, a nova formação da Liga da Justiça ficaria dessa forma:

Mulher-Maravilha

Com o terceiro filme confirmado na DC e um arco completo, a Mulher-Maravilha de Gal Gadot é uma sobrevivente da primeira tentativa de Liga da Justiça. Ao conseguir continuar a própria história, a heroína poderia aparecer como uma líder.

Aquaman

O Aquaman de Jason Momoa segue o mesmo caso da Mulher-Maravilha, com o adicional de que o primeiro filme do herói é um sucesso de bilheteria. Com um segundo longa confirmado, o herói também teria um papel importante nessa nova Liga da Justiça.

Flash

Na possível nova continuidade em The Flash, Barry Allen também permaneceria nesse universo. Com isso, o Velocista Escarlate seguiria na sua posição de um dos mais poderosos da Liga da Justiça na DC.

Batman de Michael Keaton

Sem Ben Affleck, a DC deve apostar na volta do Batman de Michael Keaton. Esse herói teria para Liga da Justiça os papéis que Nick Fury e Tony Stark tiveram para os Vingadores da Marvel, de líder e financiador. Além disso, o personagem seria responsável pela mentoria de uma versão mais jovem sua, que deve ser a Batgirl de Leslie Grace – a heroína tem um filme solo em desenvolvimento, que também conta com o veterano ator.

Vale lembrar que o Batman de Robert Pattinson vai fazer parte de um universo isolado.

Supergirl

A Supergirl de Sasha Calle aparece em The Flash, possivelmente tendo ligação com os vilões do Superman de Henry Cavill. A especulação é de que a heroína substitua o primo no grupo da DC e também no universo dos cinemas.

Shazam e outras opções para Liga da Justiça

O Shazam é mais um herói que tem novo filme em produção – fora que tem uma participação do Superman na cena pós-créditos do primeiro longa. Com os poderes dele é comum imaginar que o personagem vá para Liga da Justiça.

Porém, o diretor David F. Sandberg disse desconhecer esse plano. Ao mesmo tempo, a DC teria uma ideia de ligar a história do Shazam com o maior rival dele, o Adão Negro, que ganha filme com Dwayne Johnson, o The Rock.

Sendo assim, os dois personagens podem ficar isolados – ou até chegarem juntos na Liga da Justiça. Com eles, uma terceira adição pode ser o Besouro Azul, que também ganha filme na DC.

Vale dizer que todas essas informações são rumores por enquanto. Apenas com a chegada de The Flash é que os fãs da DC vão saber da verdade sobre Liga da Justiça.

The Flash tem estreia para 4 de novembro nos cinemas.