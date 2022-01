Novo Vikings, Stranger Things e as grandes séries da Netflix que estreiam em 2022

A Netflix encerrou muitos ciclos em 2021 – alguns bem sentidos, como Lucifer. Mas, em 2022, a plataforma de streaming já traz outros grandes sucessos para animar os espectadores.

Nas redes sociais, o serviço fez uma publicação com todas as séries originais confirmadas para o ano. A lista já conta com alguns títulos bem importantes.

Além de novas temporadas de séries famosas, como Stranger Things, a Netflix também traz títulos de franquias consagradas. Esse é o caso de Vikings e La Casa de Papel.

Confira abaixo as grandes séries da Netflix que estão confirmadas para 2022.

Ozark (Temporada 4)

A série chega com a quarta e última temporada na Netflix – a primeira parte está marcada para 21 de janeiro. Comparada com Breaking Bad, Ozark traz a história da família Byrde, envolvida com criminosos por causa da corrupção do pai, um consultor financeiro.

Vikings Valhalla (Temporada 1)

Após o fim de Vikings, a Netflix lança uma continuação. Valhalla avança 100 anos no tempo, levando os sobreviventes nórdicos para América – em que novas figuras históricas serão acompanhadas. A estreia está marcada para 25 de fevereiro.

Bridgerton (Temporada 2)

A segunda temporada de Bridgerton muda o foco entre os irmãos da família. De Daphne passa para acompanhar a vida amorosa de Anthony. A série de Shonda Rhimes lança novos episódios em 25 de março.

Stranger Things (Temporada 4)

Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max voltam crescidos e com novos mistérios na Netflix. A quarta temporada de Stranger Things segue desbravando o Mundo Invertido. A estreia está marcada para o inverno.

The Crown (Temporada 5)

A história da família real britânica está quase chegando ao fim na Netflix. A quinta temporada, a penúltima, dá mais um salto no tempo e muda o elenco. Agora, a história da rainha Elizabeth II vai para década de 1990. A previsão de estreia dos novos episódios de The Crown é para novembro.

La Casa de Papel Coreia (Temporada 1)

O fenômeno de La Casa de Papel não terminou. A série ganha um remake sul-coreano para trazer novos assaltos e um bando local para levar os espectadores nessa aventura. La Casa de Papel Coreia não tem ainda previsão oficial de estreia.

The Umbrella Academy (Temporada 3)

Após a família de poderosos salvar o mundo duas vezes, o foco parece mudar para terceira temporada de The Umbrella Academy. O próximo desafio é a Sparrow Academy, uma aparente cópia do grupo dos personagens principais. A terceira temporada ainda não tem previsão na Netflix.

Se preparem pra ✨ELAS✨: as séries que chegam em 2022. 💖 pic.twitter.com/cTRJ3eB8eL — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 7, 2022

Mais lançamentos para 2022

Como mostrado na publicação acima, a Netflix prepara um grande pacote de séries para 2022. Outros títulos que chamam atenção são Alice in Borderland, Locke & Key, Resident Evil, Sandman, The Witcher: A Origem – derivada da franquia, e Young Royals.