Os 7 melhores filmes para assistir agora na Netflix

Entra ano, sai ano e os assinantes da Netflix ficam com a mesma pergunta: O que assistir na plataforma de streaming? Entre originais, o serviço disponibiliza bons títulos.

Para assistir agora, os espectadores podem começar por essa lista que reúne os títulos mais bem avaliados de 2021. A seleção foi feita a partir do Rotten Tomatoes.

A curiosidade é que um dos filmes, A Filha Perdida, entrou na plataforma de streaming logo no último dia de 2021. Isso mostra também como a lista é fresca.

Confira abaixo os sete melhores filmes para assistir agora na Netflix.

Tick, Tick, Boom! – 88% de aprovação

O filme de musical estrelado por Andrew Garfield, um Homem-Aranha da Marvel, conta a história do compositor Jonathan Larson. Ele está chegando aos 30 e está desesperado para fazer o trabalho da vida dele.

Rua do Medo: Parte 3 – 1666 – 90% de aprovação

A trilogia de terror da Netflix conta a macabra história de Shadyside, encerrando com uma trama que retorna para a origem da cidade, em 1666. Nesse caso, os assinantes devem ver as duas partes anteriores, que também são bem avaliadas, com 88% e 83%.

Identidade – 90% de aprovação

O elogiado filme de drama se passa na Nova York de 1920. A história acompanha uma mulher negra que reencontra uma antiga amiga e fica chocada ao ver que ela esconde a própria identidade, fingindo ser branca.

O Tigre Branco – 91% de aprovação

Baseado no livro de mesmo nome, O Tigre Branco acompanha um motorista que usa as habilidades para crescer na vida e escapar da pobreza.

A Filha Perdida – 95% de aprovação

Estrelado por Olivia Colman e Dakota Johnson, o filme da Netflix segue uma mulher que decide tirar férias para esquecer dos problemas. Porém, ela começa a se fixar em uma mãe que a lembra do passado dela.

Ataque dos Cães – 95% de aprovação

Um destemido fazendeiro não aprova o casamento do irmão com uma viúva. Em uma relação de pressão contra os novos membros da família, tudo muda quando um segredo dele é revelado. O filme da Netflix é estrelado por Benedict Cumberbatch.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas – 97% de aprovação

A animação da Sony que foi lançada exclusivamente na Netflix traz uma família que só queria levar a filha para universidade. Porém, no meio desse passeio, um apocalipse das máquinas começa, com esse grupo sendo a última esperança da humanidade.