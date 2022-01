Os lançamentos da Netflix nesta semana (10 a 16 de janeiro)

A Netflix tem uma semana movimentada entre 10 a 16 de janeiro. O destaque do período parece ser o suspense e o terror, com títulos interessantes do gênero chegando.

A semana no serviço de streaming tem filmes como O Assassino de Clovehitch e Indecente. O primeiro conta a história de um adolescente que descobre um serial killer na própria família; enquanto o segundo traz uma escritora que precisa solucionar o assassinato da própria irmã.

Entre as séries, o destaque está na produção de terror Arquivo 81. Uma coleção de fitas esconde uma história assustadora sobre uma seita macabra.

Confira abaixo todos os lançamentos da Netflix na semana entre 10 a 16 de janeiro.

Operação Ecstasy: Temporada 3 – 10 de janeiro

Esperando mudar de vida, Bob aceita uma perigosa missão secreta para expor um informante na polícia, mas outra vez cruza com Ferry Bouman.

Virando a mesa – 10 de janeiro

Um policial chefia a operação para fechar uma jogatina ilegal e, para conseguir informações, decide entrar no jogo — mas a situação sai de seu controle. Um filme de Caio Cobra com Rainer Cadete, Stepan Nercessian, Natallia Rodrigues e Cláudio Manoel.

A Origem do Mundo – 11 de janeiro

Depois que o coração de Jean-Louis para de bater, ele precisa encarar suas questões edipianas e fazer uma pergunta impensável à mãe ou morrer em três dias.

Como Me Apaixonei por um Gângster – 12 de janeiro

Uma mulher misteriosa fala sobre a ascensão e queda de Nikodem “Nikoś” Skotarczak, um dos maiores gângsteres da história da Polônia. Inspirado em uma história real.

O Assassino de Clovehitch – 12 de janeiro

Um adolescente e sua família vivem a vida perfeita. Até que ele descobre que alguém muito próximo pode ser um assassino em série.

Cheer (Temporada 2) – 12 de janeiro

Esta série documental segue os altos e baixos da equipe de cheerleaders da Universidade Navarro, que treina para conquistar um cobiçado título nacional.

A Jornalista – 13 de janeiro

Uma dedicada jornalista faz de tudo para descobrir a verdade sobre um escândalo de corrupção no governo — mas vai ter que enfrentar poderosos inimigos pelo caminho.

Sangue Azul – 13 de janeiro

Ao voltar para sua ilha natal, um artista separado da família anos atrás enfrenta velhas feridas e fantasmas do passado.

Indecente – 13 de janeiro

Grace Miller é uma escritora de livros de mistério, famosa pelo instinto para resolver crimes. Agora, ela vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã.

As Fotos Vazadas – 13 de janeiro

Depois de perder a bolsa de estudos por causa de algumas fotos em uma festa, uma estudante decide investigar o que aconteceu com ela naquela noite.

Shaman King – 13 de janeiro

O médium Yoh Asakura entra em um torneio que acontece a cada quinhentos anos para coroar o rei dos xamãs.

Essa Não É uma Comédia – 14 de janeiro

Enfrentando uma encruzilhada na vida, um comediante recebe uma proposta curiosa da melhor amiga.

After Life – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 – 14 de janeiro

Tony (Ricky Gervais) pode até estar um pouco menos rabugento, mas continua sem conseguir preencher o vazio deixado pela morte da esposa.

The House – 14 de janeiro

Esta antologia de comédia ácida e excêntrica foi dirigida por grandes talentos da animação independente em stop-motion.

Arquivo 81 – 14 de janeiro

Ele foi contratado para restaurar uma coleção de fitas de vídeo, mas acaba reconstruindo o trabalho de uma documentarista que investigou uma seita perigosa.

Riverdance: Uma Aventura Dançante – 14 de janeiro

Após uma grande perda, o irlandês Keegan e sua amiga espanhola Moya aprendem a dançar para espantar os perigos e os momentos de desespero com um grupo de alces mágicos.

Aqueles Olhos Negros – 14 de janeiro

Perseguido pela filha de um político que é capaz de tudo para ficar com ele, um homem envereda por um caminho sombrio e perigoso para retomar o controle da própria vida.

A Luta de Fatuma – 14 de janeiro

Este filme acompanha de perto a luta de mãe e filha pelo reconhecimento de suas contribuições para a fazenda da família.

Rédeas da Redenção – 15 de janeiro

Tentando reconstruir a relação com a filha, um criminoso calejado entra em um programa de reabilitação com cavalos na prisão.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 – 15 de janeiro

Os cães Duke e Max conhecem o novo humaninho da família e se adaptam à vida na fazenda. Enquanto isso, a turma de pets continua aprontando na cidade.

Universo Z e Vem Dançar com o Universo Z (Temporadas 3) – 15 de janeiro

Acompanhe Zi em um mundo colorido, onde ela faz artesanato, brinca e se diverte com a ajuda de dois amigos especiais: um tablet e um computador.

Por enquanto não há lançamentos para 16 de janeiro.

Lembrando que a Netflix pode alterar as data de lançamentos.