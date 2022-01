Os lançamentos da Netflix nesta semana (17 a 23 de janeiro)

A semana entre 17 a 23 de janeiro é de lançamentos aclamados na Netflix. Títulos conhecidos pelo público retornam com novos capítulos.

Entre os sucessos do serviço, Brincando com Fogo retorna com a terceira temporada. O reality show é conhecido por colocar um grupo de solteiros em uma ilha paradisíaca, com uma condição: qualquer contato romântico faz com que eles percam dinheiro do prêmio final.

Entre as séries, os destaques ficam por conta de Riverdale, que chega com a quinta temporada, e Ozark, que lança a primeira parte do quarto ano. Já entre os filmes, o título que chama atenção é Munique: No Limite da Guerra.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para semana entre 17 e 23 de janeiro.

17 de janeiro

Por enquanto, não há lançamento para data.

Mestres da Enganação: Temporada 1 – 18 de janeiro

Nesta série documental angustiante, um golpista cruel se passa por espião britânico para manipular e roubar suas vítimas, deixando famílias arruinadas pelo caminho.

La Divina Gula: Temporada 1 – 19 de janeiro

Delicie-se com esta viagem gastronômica pelas maravilhas da culinária mexicana e seus sabores peculiares.

Brincando com Fogo: Temporada 3 – 19 de janeiro

Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que, para ganhar o prêmio de 100 mil dólares, eles precisam renunciar ao sexo.

Juanpis González – A Série – 19 de janeiro

Um homem muito rico e imaturo tenta encontrar o equilíbrio entre levar uma vida de privilégios e fazer a coisa certa.

El Marginal: Temporada 4 – 19 de janeiro

Um ex-policial é infiltrado em uma penitenciária para investigar um sequestro e precisa evitar que uma facção de detentos descubra sua identidade.

Riverdale – Temporada 5 – 20 de janeiro

O último ano do ensino médio está chegando ao fim. Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) e Jughead (Cole Sprouse) lidam com o amor, o desejo e a lealdade, além de novos mistérios.

Ásia Alternativa: Petiscos – 20 de janeiro

A noite traz à tona o lado mais agitado das metrópoles asiáticas. Esta série documental mostra a comida, a bebida, a música – e as mais incríveis personalidades noturnas.

Perfeitos Desconhecidos – 20 de janeiro

Um jantar íntimo entre amigos se transforma em um jogo provocante: eles devem ligar seus celulares, atender todas as chamadas e ler as mensagens recebidas em voz alta.

Tratamento de Realeza – 20 de janeiro

A cabeleireira Izzy jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe — mas um clima entre os dois vai abalar o equilíbrio entre amor e dever real.

Munique: No Limite da Guerra – 21 de janeiro

No outono de 1938, um oficial britânico e um diplomata alemão se conhecem em Munique e tentam evitar a guerra na Europa. Baseado no livro de Robert Harris.

Amandla – 21 de janeiro

Anos depois de sobreviver a uma tragédia na infância, dois irmãos se encontram em lados opostos da lei depois que um crime de gangues testa a lealdade deles.

That Girl Lay Lay – 21 de janeiro

A esperta Sadie tenta dar conta do colégio e guardar um grande segredo: seu avatar ganhou vida e virou sua amiga Lay Lay!

O Último Presente – 21 de janeiro

Um jovem volta para cidade natal para o funeral da mãe. Lá, ele redescobre a terra, encara antigos inimigos, faz novas alianças e se apaixona.

Ozark: Temporada 4 – 21 de janeiro

A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes. Estrelada por Jason Bateman e Laura Linney.

Temporada de Verão – 21 de janeiro

Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos. Estrelada por Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

O Violino do Meu Pai – 21 de janeiro

Unidos pela dor e pelo amor à música, uma menina órfã e seu tio violinista têm suas vidas transformadas.

22 de janeiro

Por enquanto, não há nada para data na Netflix.

Mate-Me Por Favor – 23 de janeiro

Uma onda de assassinatos assola um bairro do Rio de Janeiro e um grupo de meninas desenvolve uma obsessão mórbida pelas vítimas.

Lembrando que a Netflix pode alterar os lançamentos.