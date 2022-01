Os lançamentos da Netflix nesta semana (3 a 9 de janeiro)

A Netflix começa 2022 com nostalgia. O principal lançamento da semana entre 3 e 9 de janeiro é Rebelde, mas não uma das versões mais populares.

A plataforma de streaming lança a própria versão de Rebelde, novamente com base no México. O revival é esperado como uma continuação da história que se tornou mundialmente conhecida, mas com uma nova turma.

Entre as estrelas está até uma brasileira. Giovanna Grigio, de Chiquititas e As Five, representa o país nessa nova Rebelde.

Além disso, há títulos como Mesa Para Quatro e a segunda temporada de The Club chegando. Confira abaixo os lançamentos da Netflix entre 3 e 9 de janeiro.

O Melhor da Pré Escola 1-3 – 3 de janeiro

A pré-escola vai ficar ainda mais divertida com a ajuda do Patati Patatá! Todo mundo pronto para cantar as musiquinhas que a gente mais ama?

Meu Pé de Laranja Lima – 4 de janeiro

Zezé aprende a usar sua imaginação fértil, sua habilidade de contar histórias e uma árvore de frutas para sobreviver em um ambiente violento.

Patrulheiros em Ação (Temporada 1) – 4 de janeiro

Com seus superpoderes, a turma da Academia de Ação trabalha unida para enfrentar os vilões — e despertar o que há de bom neles!

Mesa Para Quatro – 5 de janeiro

Nesta comédia romântica que desafia o conceito de almas gêmeas, histórias paralelas mostram quatro amigos (dois homens e duas mulheres) em várias combinações de casais.

Rebelde – 5 de janeiro

Está chegando mais uma geração de alunos e, com eles, novos amores e amizades. Mas uma misteriosa sociedade ameaça destruir as aspirações musicais dessa turma. Com a brasileira Giovanna Grigio no elenco.

The Club: Parte 2 – 6 de janeiro

A origem da culpa de Matilda vem à tona com a volta de uma figura do passado. Raşel e İsmet chegam a um impasse, e a violência toma conta de Istambul, na Turquia.

Os Amigos – 6 de janeiro

Um solitário arquiteto vai ao velório de um amigo de infância e embarca em uma jornada pessoal cheia de memórias e reflexões.

DOTA: Dragon’s Blood: Livro 2 – 6 de janeiro

O caos e a desordem imperam, e agora os heróis precisam se unir para combater as forças que ameaçam mergulhar o mundo nas trevas.

O Páramo – 6 de janeiro

A rotina pacata de uma família que vive isolada da sociedade é desestabilizada com a chegada de uma criatura assustadora.

Mãe x Androides – 7 de janeiro

Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e seu namorado buscam desesperadamente um lugar seguro.

Mansão Hype – 7 de janeiro

Um olhar revelador sobre as vidas das maiores estrelas das redes sociais.

Por enquanto, não há lançamentos para os dias 8 e 9 de janeiro.

Vale sempre lembrar que a Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.