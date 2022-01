Os lançamentos da Netflix nesta semana (31 de janeiro a 6 de fevereiro)

A virada do mês na Netflix promete fortes emoções. Títulos aguardados chegam na semana entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro.

O novo mês já abre com as novas temporadas de Criando Dion e Desejo Sombrio. O título de suspense com Maite Perroni, inclusive, chega ao fim com os capítulos lançados.

Já mais para o fim da semana os espectadores podem conferir a segunda temporada de Doces Magnólias e Através da Minha Janela, que promete ser o novo sucesso de romance teen da Netflix após A Barraca do Beijo.

Além disso, há destaques nacionais como A Voz do Silêncio e O Nome da Morte.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para semana entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro.

Carga Preciosa – 31 de janeiro

Um chefão do crime, uma bela mulher e um ladrão habilidoso entram em um perigoso jogo de mentiras depois que um assalto dá errado.

Anne Frank: Minha Melhor Amiga – 1 de fevereiro

Baseado na história real da amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar, da ocupação nazista em Amsterdã ao angustiante reencontro em um campo de concentração.

Me contra Te: A Vingança do Senhor S – 1 de fevereiro

Um jovem casal que faz vídeos populares para crianças no YouTube quer ganhar um prêmio, até que um inimigo aparece para estragar tudo.

Acredite em mim – 1 de fevereiro

Depois de ser sequestrada e conseguir fugir, uma adolescente precisa convencer a família e as autoridades a acreditarem na história dela. Baseado em fatos reais.

Por que eu me casei também? – 1 de fevereiro

Uma viagem ao caribe se torna uma semana de grandes revelações quando casais escancaram os seus relacionamentos.

Beleza Interior (Temporada 1) – 1 de fevereiro

Uma atriz de sucesso, mas encrenqueira, guarda um segredo que afeta sua aparência física.

Lego Ninja Go: A Série – 1 de fevereiro

Os ninjas voltam à ação para combater uma conspiração no Digiverso e enfrentar o exército maléfico dos Nindroids.

Polly Pocket (Temporada 2) – 1 de fevereiro

Polly e as amigas estão muito ocupadas com novos desafios e grandes aventuras: uma feira de adoção, uma corrida de barcos e a reforma de um parque aquático.

Criando Dion: Temporada 2 – 1 de fevereiro

Nicole (Alisha Wainwright) continua criando Dion (Ja’Siah Young), que tem muito a aprender sobre os superpoderes. Com o filho cada vez mais forte, o perigo pode estar mais perto do que eles imaginam.

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 4 – 1 de fevereiro

Novas lições e surpresas com os gatinhos de sempre, incluindo Floyd! Gabby lidera a turminha, enquanto Pandy, Gatuno, Cake, Bebê Caixa e os outros vão logo atrás.

Reze Pelas Mulheres Roubadas – 1 de fevereiro

Em uma região montanhosa do México que é controlada por um cartel de drogas, três garotas buscam lidam com o medo e a violência que assombram as suas vidas.

O Aprendiz – Edição ONE Championship: Cérebro e Força – 1 de fevereiro

Participantes de todo o mundo competem por um emprego no império da mídia esportiva ONE Championship. Para vencer, eles precisarão de cérebro e força.

O Golpista do Tinder – 2 de fevereiro

Ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas vítimas querem vingança.

Desejo Sombrio: Temporada 2 – 2 de fevereiro

Alma (Maite Perroni) tenta reconstruir sua vida após os eventos da primeira temporada. Agora divorciada de Leonardo, ela decidiu ficar um ano das aulas da faculdade para frequentar um grupo de apoio onde está tentando se recuperar. O destino de Alma terá uma nova e dramática virada quando ela souber que um casamento está para acontecer e a abala profundamente: Darío está prestes a se casar com Julieta. Encontros explosivos e uma tragédia surpreendente vão desencadear um novo e perturbador jogo de ilusões em que, mais uma vez, nada é o que parece.”

Meat Eater (novos episódios) – 2 de fevereiro

O caçador, escritor, cozinheiro e conservacionista Steven Rinella explora as regiões mais belas e remotas do mundo para buscar sua própria carne e levá-la até a mesa.

O Nome da Morte – 2 de fevereiro

De origem humilde, ele é um bom filho e um bom marido. Mas, também é um assassino frio com mais de 500 vítimas. Baseado em uma história real.

Amor para Recomeçar – 3 de fevereiro

Depois de uma reviravolta na vida, Ola embarca em uma jornada de autoconhecimento enquanto lida com os desafios de criar duas crianças e pagar as contas.

Kid Cosmic: Temporada 3 – 3 de fevereiro

Os Heróis da Cidade se tornam os maiores campeões da Terra e os desejos de super-herói de Kid se realizam. Mas será que tem algo errado nessa aventura incrível?

Murderville – 3 de fevereiro

Nesta comédia de improvisação, o excêntrico detetive Terry Seattle (Will Arnett) pede a ajuda de celebridades para investigar uma série de assassinatos. Com participações especiais de Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Sharon Stone.

Doces Magnólias: Temporada 2 – 4 de fevereiro

Juntas, as amigas Maddie, Helen e Dana Sue lidam com novos relacionamentos, velhas feridas e a política da cidade. Momentos doces, salgados e azedos se misturam em suas vidas.

Através da Minha Janela – 4 de fevereiro

A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família.

Um Loop Eterno – 4 de fevereiro

O namorado de Savi deve para a máfia. Agora, ela precisa correr contra o tempo para salvá-lo. O problema é que a busca leva a vários becos sem saída.

A Voz do Silêncio – 5 de fevereiro

Um eclipse lunar se aproxima. Várias vidas se cruzam na movimentada São Paulo em meio a história de amor, solidão, sofrimento e esperança.

Em Três Atos – 6 de fevereiro

Com textos de Simone de Beauvoir, este filme retrata as realidades do envelhecimento misturando palavras e arte performática.

Sword Art Online – 6 de fevereiro

Liderado por Bercouli, o Império se prepara para uma grande guerra. Mas, ninguém sabe onde estão Alice, Kirito e Eugeo.

Vale lembrar que a Netflix pode alterar as datas de lançamento.