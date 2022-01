Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (14 a 16 de janeiro)

Os lançamentos da Netflix entre 14 a 16 de janeiro trazem duas séries interessantes para os assinantes da Netflix. Arquivo 81 e a temporada final de After Life chegam no fim de semana.

A comédia After Life é aclamada ao redor do mundo ao acompanhar um homem que tenta preencher o vazio da vida dele. Esse protagonista é interpretado pelo engraçado Ricky Gervais, conhecido pela versão britânica de The Office.

Continua depois da publicidade

Caso os assinantes não tenham visto After Life, a temporada final do seriado pode dar uma boa maratona aos espectadores.

Enquanto isso, Arquivo 81 é uma série de suspense e terror, gêneros amados pelos assinantes da Netflix. Na história, um jovem deve restaurar uma coleção de fitas de vídeo – sem saber que trazem o caso de uma documentarista que investigava uma macabra seita.

Confira abaixo todos os lançamentos da Netflix no fim de semana entre 14 a 16 de janeiro.

Essa Não É uma Comédia – 14 de janeiro

Enfrentando uma encruzilhada na vida, um comediante recebe uma proposta curiosa da melhor amiga.

After Life – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 – 14 de janeiro

Tony (Ricky Gervais) pode até estar um pouco menos rabugento, mas continua sem conseguir preencher o vazio deixado pela morte da esposa.

The House – 14 de janeiro

Esta antologia de comédia ácida e excêntrica foi dirigida por grandes talentos da animação independente em stop-motion.

Arquivo 81 – 14 de janeiro

Ele foi contratado para restaurar uma coleção de fitas de vídeo, mas acaba reconstruindo o trabalho de uma documentarista que investigou uma seita perigosa.

Riverdance: Uma Aventura Dançante – 14 de janeiro

Após uma grande perda, o irlandês Keegan e sua amiga espanhola Moya aprendem a dançar para espantar os perigos e os momentos de desespero com um grupo de alces mágicos.

Aqueles Olhos Negros – 14 de janeiro

Perseguido pela filha de um político que é capaz de tudo para ficar com ele, um homem envereda por um caminho sombrio e perigoso para retomar o controle da própria vida.

A Luta de Fatuma – 14 de janeiro

Este filme acompanha de perto a luta de mãe e filha pelo reconhecimento de suas contribuições para a fazenda da família.

Rédeas da Redenção – 15 de janeiro

Tentando reconstruir a relação com a filha, um criminoso calejado entra em um programa de reabilitação com cavalos na prisão.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 – 15 de janeiro

Os cães Duke e Max conhecem o novo humaninho da família e se adaptam à vida na fazenda. Enquanto isso, a turma de pets continua aprontando na cidade.

Universo Z e Vem Dançar com o Universo Z (Temporadas 3) – 15 de janeiro

Acompanhe Zi em um mundo colorido, onde ela faz artesanato, brinca e se diverte com a ajuda de dois amigos especiais: um tablet e um computador.

Por enquanto não há lançamentos para 16 de janeiro.

Lembrando que a Netflix pode alterar as data de lançamentos.