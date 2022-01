Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (21 a 23 de janeiro)

A Netflix tem um fim de semana cheio de originais entre 21 e 23 de janeiro. Há séries e filmes para os assinantes.

Entre os longas, o destaque fica para Munique: No Limite da Guerra. O drama com elenco de Hollywood é inspirado em uma história real sobre uma tentativa de evitar a Segunda Guerra Mundial.

Já entre as séries, há dois títulos esperados chegando. O primeiro é Ozark, que chega com a primeira parte da quarta e última temporada; enquanto o segundo é o nacional Temporada de Verão, que tem Giovanna Lancellotti e Jorge Lopez, de Elite, no elenco.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para o fim de semana entre 21 e 23 de janeiro.

Munique: No Limite da Guerra – 21 de janeiro

No outono de 1938, um oficial britânico e um diplomata alemão se conhecem em Munique e tentam evitar a guerra na Europa. Baseado no livro de Robert Harris.

Amandla – 21 de janeiro

Anos depois de sobreviver a uma tragédia na infância, dois irmãos se encontram em lados opostos da lei depois que um crime de gangues testa a lealdade deles.

That Girl Lay Lay – 21 de janeiro

A esperta Sadie tenta dar conta do colégio e guardar um grande segredo: seu avatar ganhou vida e virou sua amiga Lay Lay!

O Último Presente – 21 de janeiro

Um jovem volta para cidade natal para o funeral da mãe. Lá, ele redescobre a terra, encara antigos inimigos, faz novas alianças e se apaixona.

Ozark: Temporada 4 – 21 de janeiro

A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes. Estrelada por Jason Bateman e Laura Linney.

Temporada de Verão – 21 de janeiro

Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos. Estrelada por Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

O Violino do Meu Pai – 21 de janeiro

Unidos pela dor e pelo amor à música, uma menina órfã e seu tio violinista têm suas vidas transformadas.

22 de janeiro

Por enquanto, não há nada para data na Netflix.

Mate-Me Por Favor – 23 de janeiro

Uma onda de assassinatos assola um bairro do Rio de Janeiro e um grupo de meninas desenvolve uma obsessão mórbida pelas vítimas.

Lembrando que a Netflix pode alterar os lançamentos.