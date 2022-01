Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (28 a 30 de janeiro)

A Netflix tem um fim de semana movimentado entre 28 a 30 de janeiro. Os destaques dessa vez ficam com as séries originais.

Uma produção esperada é All of Us Are Dead. O seriado de zumbis ganhou atenção por envolver o tema e ter produção sul-coreana, com muitos apostando que o título pode ser o novo Round 6.

Ao mesmo tempo, a Netflix chega com A Vizinha da Mulher na Janela. O seriado é uma paródia a algumas histórias famosas vistas em filmes de suspense, como a própria A Mulher na Janela.

Por fim, há a chegada da misteriosa Feria: Segredos Obscuros. Nessa trama, duas irmãs devem investigar o sumiço dos pais, acusados de matar mais de 20 pessoas.

Confira abaixo esses e outros lançamentos da Netflix para o fim de semana entre 28 a 30 de janeiro.

Kapil Sharma: Ainda não Cheguei ao Fim – 28 de janeiro

Falando sobre a coragem por trás de seus tweets e a dura realidade da vida em Mumbai, Kapil abre o coração — com uma boa dose de humor.

À Tona (Temporada 1) – 28 de janeiro

Ex-espiã russa, uma mãe solo precisa lidar com a vida em família, habilidades únicas de transformação e uma inimiga traiçoeira.

All Of Us Are Dead – 28 de janeiro

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

Time do Coração – 28 de janeiro

Suspenso da NFL, o técnico Sean Payton resolve treinar o time de futebol americano do filho nesta comédia para toda a família. Baseado em uma história real.

Angry Birds: Loucuras de Verão – 28 de janeiro

Vai voar pena para todo lado! Os adolescentes Red, Chuck, Bomba e Stella passam um verão com outros Angry Birds em um acampamento.

Série Grandes Jornadas Pokémon – 28 de janeiro

Ash tenta vencer o Campeonato da Coroação Mundial, e Goh continua a saga para capturar todos os Pokémon. Juntos, eles vivem uma grande aventura!

Fora de Órbita – 28 de janeiro

Em 2045, duas crianças nascidas na Lua e três terráqueas tentam sobreviver a um acidente na estação espacial onde moram.

Feria: Segredos Obscuros – 28 de janeiro

Na Andaluzia dos anos 1990, duas irmãs rejeitadas pela sociedade buscam a verdade por trás do desaparecimento dos pais, acusados de matar 23 pessoas em um ritual.

A Vizinha da Mulher na Janela – 28 de janeiro

A vida de uma artista desiludida vira de cabeça para baixo quando ela vê (ou acha que viu) um crime acontecendo. Protagonizada por Kristen Bell.

Jonathan Van Ness Quer Saber… – 28 de janeiro

Inspirada em podcasts, stand-ups e cabelos incríveis: vem aí uma nova série de Jonathan Van Ness.

Três vezes Paixão – 28 de janeiro

O amor pode ser um assunto complicado especialmente para uma família que comanda um salão de festas de casamento.

Bulgasal: Almas Imortais – 29 de janeiro

Amaldiçoado desde o dia em que nasceu, um imortal é movido pelo desejo de recuperar sua alma e finalmente se vingar depois de 600 anos.

The Falls – 29 de janeiro

Passando a quarentena juntas devido à COVID-19, mãe e filha são obrigadas a enfrentar obstáculos pessoais e tensões no relacionamento entre elas.

The Walking Dead – Temporada 10 – 30 de janeiro

Os Sussurradores tentam dividir e conquistar os sobreviventes, acabando com os breves momentos de calma e a esperança de reconstruir a civilização.

A Epidemia – 30 de janeiro

Após um acidente aéreo em uma pequena cidade, uma poderosa arma biológica secreta é liberada, fazendo com que os residentes sejam transformados em maníacos homicidas. Estrelado por Joe Anderson, Timothy Olyphant e Radha Mitchell.

Lembrando que a Netflix pode alterar as datas de lançamentos.