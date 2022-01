O Amazon Prime Video traz novas produções aguardadas em janeiro de 2022. Algumas, já disponíveis, eram desejos antigos do público, enquanto outras são aclamadas pela crítica.

O mês é marcado pela chegada de filmes como After: Depois do Desencontro e The Tender Bar, estrelado por Ben Affleck. Há também Hotel Transilvânia: Transformonstrão, que pula os cinemas e chega direto no streaming.

Já entre as séries o destaque fica para As We See It. O título acompanha três colegas de quatro do espectro autista que buscam manter os empregos, ao mesmo tempo que tentam fazer amigos e se apaixonar.

Confira abaixo os lançamentos de janeiro de 2022 no Amazon Prime Video.

After: Depois do Desencontro – disponível

After: Depois do Desencontro retrata o impacto das decisões de Tessa em seu relacionamento com Hardin. Os dias vão passando e Tessa vê sua vida mudar completamente. As revelações sobre sua família e a de Hardin vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, com a possibilidade de um futuro cada vez mais incerto para seu tórrido e apaixonado relacionamento.

Clube do Terror Temporada 2 – disponível

Uma série de antologia que segue os diferentes capítulos da Midnight Society, um grupo de adolescentes que se encontram à meia-noite para contar histórias assustadoras, como o Carnaval da Perdição e a Maldição das Sombras.

Caillou Temporada 1 – disponível

Economia Doméstica Temporada 1 – disponível

A série mostra três irmãos adultos que vivem em níveis de segurança financeira muito diferentes uns dos outros: um rico, um classe-média e uma com dificuldades financeiras.

Sonic, o Ouriço – disponível

The Tender Bar – 7 de janeiro

The Tender Bar é um drama dirigido por George Clooney a partir de um roteiro de William Monahan. O filme é uma adaptação do livro de memórias homônimo de J. R. Moehringer, e narra sua vida enquanto crescia em Long Island. É estrelado por Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Lily Rabe e Christopher Lloyd.

No Ritmo do Coração – 7 de janeiro

Ruby é a única pessoa que ouve em sua família surda. Quando o negócio de pesca da família é ameaçado, Ruby fica dividida entre seguir o seu amor pela música e o medo de abandonar seus pais.

Do Re & Mi Temporada 1 – 14 de janeiro

Do Re & Mi é uma série de animação Original Amazon para crianças em idade pré-escolar que gira em torno das aventuras musicais de três passarinhos melhores amigos, dublados por Kristen Bell, Jackie Tohn e Luke Youngblood. Apresentando aventuras deliciosas e canções originais emocionantes que abrangem vários gêneros, a série leva os pequenos em uma jornada onde eles vão descobrir novos sons e melodias, mover-se no ritmo e ver como a música ajuda a resolver todos os problemas.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão – 14 de janeiro

Neste longa, Drac e o bando estão de volta para uma aventura totalmente nova, com sua tarefa mais aterrorizante até agora. Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o “Raio Monstrificador”, fica descontrolada, Drac e seus amigos monstros são todos transformados em humanos, e Johnny se torna um monstro. Em seus novos corpos incompatíveis – Drac, destituído de seus poderes, e Johnny amando a vida como um monstro – o grupo de Drac contará com a ajuda de Mavis para correr ao redor do mundo e encontrar uma cura antes que a mudança se torne permanente – e antes que eles enlouqueçam um ao outro.

Oh My Dog – 14 de janeiro

O filme é baseado na ligação emocional entre um menino e um cachorro e seu amor e afeição um pelo outro.

All Things Valentine – 15 de janeiro

Avery, uma blogueira que sempre teve azar no Dia dos Namorados, está pronta para desistir do amor quando conhece o belo veterinário Brendan. Quando Avery descobre que Brendan culpa seu blog por seu recente rompimento e é ele quem está deixando seus comentários furiosos, ela começa a questionar se o vínculo que começaram a construir é uma verdadeira história de amor ou não.

Home by Spring – 15 de janeiro

Quando uma ambiciosa planejadora de eventos consegue uma oportunidade que não pode recusar, ela se disfarça como seu chefe e retorna para sua cidade natal. Com a ajuda de sua família e do homem que ela deixou para trás, ela consegue o retiro de primavera perfeito, mas será que ela descobrirá que seu lar é onde está seu coração?

Um Cão Para Dois – 15 de janeiro

Duas famílias querem adotar o mesmo cão de resgate, quando Kate, uma mãe solteira, enfrenta seu medo de se apaixonar novamente depois de concordar em dividir a custódia do filhote com o pai solteiro Eric e seu filho.

Nossa História de Amor – 15 de janeiro

As We See It – 21 de janeiro

As We See It conta a história de Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), três colegas de quarto de vinte e poucos anos no espectro autista. A série acompanha os protagonistas enquanto eles se esforçam para conseguir e manter seus empregos, fazer amigos, se apaixonar e navegar em um mundo que os ilude. Com a ajuda de suas famílias, ajudantes e às vezes até uns dos outros, esses companheiros vivenciam contratempos e celebram triunfos em suas próprias jornadas rumo à independência e aceitação. As estrelas da série Glassman, Rutecki e Pien são pessoas que vivem no espectro do autismo. A série também é estrelada por Sosie Bacon como a assistente Mandy, Chris Pang como o irmão de Violet, Van; e Joe Mantegna como o pai de Jack, Lou.

O Cavaleiro Verde – 21 de janeiro

Uma aventura de fantasia épica baseada na lenda arturiana atemporal, o filme conta a história de Sir Gawain, o sobrinho imprudente e obstinado do Rei Arthur, que embarca em uma ousada jornada para enfrentar o Cavaleiro Verde. Gawain enfrenta fantasmas, gigantes, ladrões e trapaceiros no que se torna uma jornada mais profunda para definir seu caráter e provar seu valor aos olhos de sua família e reino.

Mundo em Caos – 28 de janeiro

Em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade coloniza outros planetas, uma infecção rara e perigosa causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas e, agora, os pensamentos dos homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd, temendo a destruição total, decide fugir de sua cidade e, durante sua jornada, conhece pela primeira vez na vida uma mulher.

The Legend of Vox Machina – 28 de janeiro

Com base nos amados personagens e aventuras da primeira campanha de RPG de mesa transmitida ao vivo da Critical Role, The Legend of Vox Machina é uma série de aventura e fantasia animada para adultos que segue Vox Machina, um bando de desajustados que gosta de beber e brigar. Em uma tentativa desesperada de pagar sua guia de barra de montagem, esses heróis improváveis acabam em uma missão para salvar o reino de Exandria das forças de uma magia obscura. De um necromante sinistro a uma maldição poderosa, o grupo enfrenta uma variedade de obstáculos que não apenas testam suas habilidades, mas também a força de seu vínculo.

As datas foram confirmadas pelo Amazon Prime Video.