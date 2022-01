Os personagens da Netflix que deveriam voltar na Marvel com o Demolidor

Alerta de spoilers

O MCU oficializou um rumor muito comentado: personagens que apareceram na Netflix podem retornar e aparecer em outras produções da Marvel. O retorno foi marcado com as primeiras aparições de Demolidor e do Rei do Crime.

O Rei do Crime, como esperado, aparece na série do Gavião Arqueiro, no Disney+. Enquanto isso, o Demolidor surge em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, como rumores apontavam.

Continua depois da publicidade

Agora, os fãs da Marvel esperam por mais desses retornos que estiveram na Netflix. O estúdio do MCU, claro, faz muito mistério, não comentando se todos voltam com os mesmos intérpretes ou até se serão modificados – ou arquivados.

Abaixo, selecionamos nove heróis que estiveram nas séries da Marvel na Netflix e deveriam voltar para o MCU.

Justiceiro

O anti-herói de Jon Bernthal trouxe uma nova luz ao personagem, bem como Charlie Cox fez com o Demolidor. A versão do personagem se encaixaria com histórias mais sombrias da Marvel ou até no encontro com heróis de habilidades semelhantes, como o novo Capitão América, o Falcão, por exemplo.

Karen Page

A partir do momento que o Demolidor e o Rei do Crime voltam, Karen Page também precisa aparecer. Na série do Demolidor, a personagem de Deborah Ann Woll mostra que é muito mais do que uma assistente ou interesse amoroso do herói. Ela se torna uma heroína por direito na trama da Netflix.

Jessica Jones

Jessica Jones é interessante por diferentes motivos. A versão de Krysten Ritter teria como primeiro plano os grandes poderes, podendo ser uma parceria interessante para personagens como a She-Hulk.

Depois, há o lado de investigadora de Jessica Jones. É um gênero ainda pouco explorado dentro do MCU e que bem trabalhado pode fazer sucesso com o público.

Micro

Todo herói precisa de uma boa companhia. Se o Justiceiro voltar, Micro também deveria ser lembrado, fazendo justiça ao sumiço dele na Netflix. O personagem não mostrou apenas a inteligência, sendo também um centro emocional para o primeiro ano da série do anti-herói na Netflix.

Luke Cage

A história de Luke Cage seria perfeita para o cinema, dando destaque também aos heróis que ganham poderes através de experimentos. A dúvida nesse caso é se o personagem da Netflix voltaria com o mesmo intérprete, já que Mike Colter dividiu opiniões no papel como herói.

Punho de Ferro

O herói seria mais um em que o intérprete ficaria em jogo, já que Finn Jones não foi tão elogiado como Punho de Ferro. Mas, o personagem e a mitologia dele pedem passagem com a chegada de Shang-Chi no MCU.

Claire Temple

A enfermeira começou em Demolidor e acabou aparecendo em praticamente todas séries da Marvel na Netflix. O mesmo papel para ela no MCU seria um ganho para as tramas, mas mantendo a história dela no nível das ruas, como na Netflix.

Claire não foi apenas uma enfermeira para os heróis, ela também os ajudou a se libertarem dos próprios demônios e até nas aventuras deles. Rosario Dawson conseguiu dar diversas dimensões para personagem.

Misty Knight

Misty começa a jornada dela apenas com coragem e o senso de moral, o que a coloca em grande perigo. No fim, a detetive, que ganha um braço poderoso, rouba a cena em Luke Cage, sendo interpretada por Simone Missick. Isso prova como a personagem seria uma adição boa ao MCU.

Colleen Wing

Da mesma forma como Misty, Colleen chega a roubar o destaque em Punho de Ferro. Uma opção para a personagem seria justamente aparecer com a detetive, já que as duas anteriormente provaram ter uma química cativante. Por fim, a intérprete Jessica Henwick também ganha destaque em Hollywood, estando, por exemplo, em Matrix 4.

As séries mencionadas acima seguem na Netflix. Mas, as outras produções da Marvel estão no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções do MCU.