Shonda Rhimes está louca: Veja o que não faz sentido em Grey’s Anatomy

Graças às suas ideias sábias e à complicada história da família, Meredith Grey não é apenas a protagonista de Grey’s Anatomy, mas a personagem a quem os fãs se apegaram imediatamente.

Ellen Pompeo traz uma vulnerabilidade real para Meredith, que costuma ser sombria e mal-humorada, e que tem problemas para se abrir com as pessoas.

Os fãs estão confusos com alguns dos pacientes no programa e há algumas partes confusas do tempo de Meredith Grey na série criada por Shonda Rhimes também. De sua personalidade a algumas das escolhas que ela faz em sua vida profissional e pessoal, Meredith pode fazer coisas em Grey’s Anatomy que fazem os fãs coçarem a cabeça.

Ela supõe que Derek é solteiro, depois fica chocada por ele ser casado

Se Meredith e Derek tivessem se conhecido e começado a namorar de uma maneira mais tradicional, faria sentido que ela assumisse que ele era solteiro e estava pronto para um relacionamento.

Mas desde que eles se conheceram em um bar e ficaram nas costas de todos por um tempo, faz sentido que Derek fosse realmente casado e que sua situação seria complicada.

Meredith definitivamente deveria ter feito mais perguntas a ele ou não ter feito tantas suposições. Ela queria manter as coisas casuais com ele, então ela deveria possuir essa escolha.

Ela é antissocial, mas convida pessoas para morar em sua casa

Meredith não é uma pessoa social e também mora na casa da mãe, o que faz com que pareça que ela não precisa lidar com colegas de quarto, dinheiro do aluguel ou qualquer uma das outras frustrações que surgem por ser uma jovem adulta apenas começando vida.

Se Meredith é tão antissocial, por que ela se incomoda com isso? Parece uma coisa estranha para ela fazer.

Por que ela não visita Cristina?

Cristina e Meredith tinham uma amizade sólida, e parece justo dizer que não existe um único fã de Grey’s Anatomy que não sinta falta da personagem de Sandra Oh e deseje que ela esteja de volta à série em tempo integral.

Por que Meredith não visita Cristina? Parece que se sua melhor amiga morasse em outra parte do mundo, Meredith se certificaria de visitá-la regularmente.

Ela pode trazer seus filhos ou pedir a um bom amigo ou parente para cuidar deles, então parece possível. Cristina mandou uma mensagem de texto para Meredith em um episódio da décima sexta temporada, mas foi bem chato.

Por que ela é legal com Penny?

É uma pena que Penny esteja envolvida na morte de Derek, já que ela é na verdade uma pessoa doce que de outra forma se encaixaria perfeitamente no grupo. Ela é um pouco mais quieta e sensível do que as outras, então pode demorar um pouco para se sentir confortável, mas é fácil vê-la como uma de suas colegas de trabalho.

Meredith é na verdade muito mais legal com Penny do que os fãs esperavam. Ela oferece seu perdão e também tem algumas palavras sábias sobre como os médicos têm um paciente que os assombra porque não puderam salvá-los.

Meredith é uma pessoa sombria que guarda rancor, então por que é tão gentil com essa mulher que cometeu um erro tão grande? É difícil entender por que ela perdoa Penny quando ela não perdoa seus pais.

Ela julga outros, mas se envolve em fraude de seguros

A décima sexta temporada não é feliz para Meredith. Apesar de se apaixonar pelo personagem popular Andrew DeLuca, o relacionamento deles não dura e ela se envolve em fraude de seguros.

Embora Meredith se preocupe com seus pacientes e, claro, ela nunca iria querer que alguém ficasse doente ou morresse por causa da situação do seguro de saúde, ela sabe que isso está errado. Não faz sentido que Meredith, depois de assistir Izzie cortar o fio do dispositivo de assistência ventricular de Denny, cometesse um erro tão grande.

