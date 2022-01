Tem o maior da plataforma: Os 9 filmes da Netflix mais aguardados em 2022

Para manter seus assinantes entretidos, a Netflix preparou uma lista de filmes originais para 2022 que são bastante aguardados pelo público.

Os filmes originais da Netflix para 2022 garantem emoção, risada, mistério, romance e muito mais.

Continua depois da publicidade

Continue lendo para conferir uma lista dos 9 filmes da Netflix mais aguardados em 2022, incluindo aquele que é considerado o maior da história do serviço de streaming.

The Adam Project (11 de março)

Um dos filmes mais esperados da lista, The Adam Project é estrelado por Ryan Reynolds e Mark Ruffalo. O filme de ficção científica gira em torno de um homem que viaja de volta no tempo para confrontar seu pai com a versão mais jovem de si mesmo.

Bubble (28 de abril)

Bubble se passa em uma Tóquio imaginada, que agora é uma ilha flutuante antigravidade. O filme gira em torno de dois indivíduos que se encontram em um momento em que todos ao seu redor parecem perdidos.

Blonde (Sem data de lançamento)

Parte biográfico e parte ficção, Blonde, da Netflix, será baseado no livro de Joyce Carol Oates e girará em torno da vida de Marilyn Monroe.

Entre Facas e Segredos 2 (Sem data de lançamento)

Embora ainda não se saiba muito sobre o enredo, Entre Facas e Segredos 2 é uma sequência do aclamado Entre Facas e Segredos. Com Daniel Craig mais uma vez resolvendo o mistério, seus suspeitos desta vez são Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Kate Hudson.

Enola Holmes 2 (Sem data de lançamento)

Enola Holmes 2 terá Millie Bobby Brown reprisando seu papel como Enola Holmes, a irmã adolescente do lendário detetive Sherlock (interpretado por Henry Cavill).

Slumberland (Sem data de lançamento)

Slumberland é sobre uma jovem que encontra um mapa que leva ao reino secreto do mundo do sono. O longa-metragem da Netflix contará com Jason Momoa, Weruche Opia, Kyle Chandler e Chris O’Dowd.

The Gray Man (Sem data de lançamento)

Com Ryan Gosling e Chris Evans, The Gray Man é imperdível se você gosta de ação. O longa-metragem, que é considerado o maior da Netflix por contar com o orçamento mais caro do serviço de streaming, é sobre dois agentes fugitivos da CIA e um homem que foi enviado para caçá-los.

Lady Chatterley’s Lover (Sem data de lançamento)

Baseado no antigo livro clássico de mesmo nome de D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover gira em torno de uma mulher de classe alta que inicia um caso com um homem da classe trabalhadora e do escândalo que surge na sociedade.

Luther (Sem data de lançamento)

Um dos filmes originais da Netflix mais esperados de 2022, Luther é a sequência de uma série popular e aclamada. O ator Idris Elba retorna ao seu papel no longa.