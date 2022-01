Tom Cruise, Hugh Jackman e mais aparições que Doutor Estranho 2 pode ter

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode fazer justiça ao título na Marvel com participações insanas. Rumores do MCU dão conta sobre aparições de heróis interpretados por Tom Cruise, Nicolas Cage, Hugh Jackman e mais.

Os rumores ficaram mais fortes após Doutor Estranho 2 passar por regravações, que teriam adicionado mais personagens. Uma informação antiga, conectada a Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, também trazia essa situação que mexe com os fãs da Marvel.

Continua depois da publicidade

O que deixa tudo mais quente é que os rumores surgiram junto com aqueles que colocavam Andrew Garfield e Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa – o que aconteceu. Além disso, supostas artes do filme do MCU com aparições de heróis dos X-Men da Fox também foram vazadas.

Mesmo que nada esteja confirmado e as aparições possam não estar no filme da Marvel, confira abaixo os personagens insanos que são colocados por rumores em Doutor Estranho 2.

Homem de Ferro de Tom Cruise

Antes de Robert Downey Jr ser escolhido como Tony Stark, o Homem de Ferro da Marvel, outro nome era cotado para o papel. Tom Cruise estava na lista e rumores dão conta de que a Marvel poderia brincar com isso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com uma rápida aparição.

Motoqueiro Fantasma de Nicolas Cage

Antes do MCU existir, o Motoqueiro Fantasma ganhou dois filmes estrelados por Nicolas Cage. Após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, surge o rumor de que a Marvel pode confirmar todas produções já feitas no multiverso. Com isso, o herói de Nicolas Cage seria confirmado com a Terra dele em Doutor Estranho 2.

Wolverine de Hugh Jackman

Seguindo a linha do Motoqueiro Fantasma, o Wolverine de Hugh Jackman surgiria para confirmar os títulos dos X-Men da Fox no MCU. A versão do herói é muito amada entre os fãs, mas o ator não quer ter mais um arco como Logan no cinema. Assim, o personagem poderia surgir apenas como uma homenagem.

Professor Xavier e mais heróis dos X-Men

O Professor Xavier de Patrick Stewart apareceu em artes vazadas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O rumor é de que o herói dos X-Men e o Magneto de Ian McKellen apareçam por uma última vez para ajudar o Mago com a Feiticeira Escarlate, que se tornaria uma vilã nesse longa da Marvel. Nos quadrinhos, o Magneto é pai de Wanda.

Além disso, possibilidades levantadas são as participações do Ciclope de James Marsden e a Tempestade de Halle Berry.

Homem-Aranha de Tobey Maguire

O Homem-Aranha de Tobey Maguire é especulado como uma forma de ser uma conexão de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa para Doutor Estranho 2. Há indicativos de que os dois filmes podem estar conectados no MCU, com esse Peter Parker ajudando Stephen Strange com os eventos do longa (ainda mais com o destino do herói de Tom Holland).

Hulk de Edward Norton

Após O Incrível Hulk, que faz parte do MCU, a Marvel substituiu Edward Norton por Mark Ruffalo, por diferenças criativas. Desde então, Bruce Banner ganhou um arco próprio sem mencionar muito os eventos do filme solo do herói. O rumor é de que o estúdio pode usar Doutor Estranho 2 para arrumar isso – distinguindo as duas versões e alinhando origens semelhantes, mas que se passam em Terras diferentes.

Blade de Wesley Snipes

O caçador de vampiros original, interpretado por Wesley Snipes, apareceria também como uma homenagem. A trilogia de Blade foi lançada muito antes do MCU, abrindo espaço para que filmes de heróis fizessem sucesso. A Marvel, inclusive, já selecionou Mahershala Ali como o seu Blade principal.

O Justiceiro de Thomas Jane

Assim como o Motoqueiro Fantasma e Blade, o Justiceiro de Thomas Jane teve um projeto isolado, bem antes do MCU. Lançado em 2004, o filme trouxe uma história carregada de ação para Frank Castle. Seria mais uma versão que poderia ganhar uma homenagem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

O Senhor Fantástico de Ioan Gruffudd

Para representar uma das tentativas do Quarteto Fantástico no cinema, Doutor Estranho 2 traria o líder da primeira versão, interpretado por Ioan Gruffudd. A aparição serviria apenas para confirmar o longa como parte do MCU, já que a Marvel planeja um novo filme do grupo com um elenco completamente inédito.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.