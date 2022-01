Transformações dos astros de Karatê Kid até Cobra Kai são surpreendentes

Cobra Kai continua a clássica história de Karatê Kid na Netflix com personagens icônicos da franquia. Nomes clássicos como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence voltam para trama.

O melhor de tudo é que a escalação é a mesma dos filmes. Ou seja, os intérpretes originais retornam, não possuindo personagens amados que ganham novos atores.

Nesse caso, Cobra Kai ganhou a participação de pelo menos cinco lutadores destemidos. Além de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, John Kreese, Terry Silver e Chozen também voltam.

Para mostrar como o tempo voa, a Netflix mostrou um antes e depois dos atores. A transformação de todos é surpreendente.

A plataforma até brincou que “o tempo voa quando você está dando surras por aí”. Confira abaixo a mudança dos atores de Karatê Kid até Cobra Kai.

Ralph Macchio

O intérprete de Daniel LaRusso apareceu nos três primeiros filmes de Karatê Kid. Na estreia, tinha 23 anos. Em Cobra Kai, o protagonista Ralph Macchio aparece já com 60 anos na quarta temporada na Netflix.

William Zabka

Apenas com Karatê Kid e uma leve participação no segundo filme da franquia, o Johnny Lawrence de William Zabka ficou marcado entre os fãs da saga. O personagem, inclusive, é quem motiva Cobra Kai. No primeiro Karatê Kid, o ator tinha 19 anos – agora, na Netflix, apareceu com 56 anos na quarta temporada.

Martin Kove

O vilão John Kreese também ficou marcado em Karatê Kid, aparecendo nos três filmes – sendo um dos principais antagonistas no primeiro e no terceiro. Em Cobra Kai, Martin Kove retorna para mostrar as consequências das escolhas do personagem dele. No primeiro Karatê Kid, o ator tinha 38 anos – e agora está com 75.

Thomas Ian Griffith

Antes de Cobra Kai, a única aparição de Thomas Ian Griffith tinha sido em Karatê Kid 3 – o suficiente para deixá-lo marcado como Terry Silver. A transformação do ator é uma das mais chamativas. No terceiro filme da franquia, o famoso tinha 27 anos – na quarta temporada da série na Netflix, o ator retorna com 59 anos.

Yuji Okumoto

O intérprete de Chozen ficou mundialmente conhecido por Karatê Kid 2, quando apareceu como o grande desafio para o Daniel LaRusso de Ralph Macchio. O filme leva o aprendiz e o Senhor Miyagi para uma viagem em Okinawa, no Japão. De forma surpreendente, Yuji Okumoto retornou em Cobra Kai, quando atualmente tem 62 anos. A estreia dele no papel foi com 27 anos.

Renovada para quinta temporada, Cobra Kai conta com quatro anos disponíveis na Netflix.