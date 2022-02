5 coisas que Negan precisa resolver antes do fim de The Walking Dead

Negan é um dos personagens mais marcantes de The Walking Dead. Com a série caminhando para o seu encerramento, existem algumas coisas que ele ainda precisa resolver.

Negan surgiu em The Walking Dead como um dos vilões mais terríveis que os sobreviventes principais da série já enfrentaram.

Com o passar do tempo, no entanto, o personagem mudou e vem buscando redenção, apesar do seu passado sombrio.

Aqui está uma lista com 5 coisas que Negan ainda precisa resolver antes do fim de The Walking Dead.

Pecados do passado

Como mencionado anteriormente, Negan mudou em The Walking Dead. No entanto, ele raramente demonstra remorso por suas ações terríveis.

O personagem precisa reconhecer os seus pecados do passado antes que a sua história seja concluída em The Walking Dead. Apenas assim o arco de redenção de Negan estará completo.

Onde ele pertence?

Negan se mostrou um aliado útil para os outros sobreviventes de The Walking Dead. No entanto, não há dúvida de que ele ainda se sente muito deslocado em meio aos seus novos companheiros.

A questão é: onde ele pertence? Negan precisa descobrir isto de uma vez por todas, caso queira estar em um ambiente que realmente seja adequado para ele.

Rivalidade com Daryl

Daryl consegue separar as coisas quando se trata de Negan. Embora ele ainda o odeie, Daryl está disposto a ouvir Negan caso ele tenha algo a acrescentar.

Para que The Walking Dead tenha uma conclusão satisfatória, Daryl e Negan precisam terminar de vez com a sua rivalidade. Os personagens têm que encontrar uma maneira de fazer as pazes um com o outro.

Acertando as coisas com Maggie

Com tudo o que Negan fez no passado, o ódio de Maggie por ele é eterno. Há uma intensa tensão entre eles enquanto são forçados a trabalhar juntos.

No entanto, The Walking Dead deveria terminar com Negan acertando as coisas com Maggie. Eles não precisam exatamente gostar um do outro, mas esse é um ponto da história que precisa ser resolvido.

Herói ou vilão?

Como um ex-vilão de The Walking Dead, Negan vem mostrando um lado heroico através de sua redenção. No entanto, alguns momentos indicam que ainda existe uma parte sombria no personagem.

Negan será lembrado em The Walking Dead como um herói ou como um vilão? Isso é algo que ele mesmo precisa decidir.