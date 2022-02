5 filmes de artes marciais da Netflix para ver após Golpes de Vingança

Golpes de Vingança chamou atenção pela aventura repleta de artes marciais na Netflix. O elemento era esperado por ser uma continuação do seriado Wu Assassins.

No filme, o lutador Kai viaja para buscar vingança, mas acaba em uma missão para salvar o mundo. A história de Wu Assassins se passa em Bangcoc.

Para os fãs que gostaram de Golpes de Vingança, a Netflix tem ainda mais títulos com artes marciais. Alguns possuem elementos místicos e muita ação, como o longa, enquanto outros têm até comédia.

Confira abaixo cinco filmes de artes marciais da Netflix para assistir após Golpes de Vingança.

O Último Mercenário

Jean-Claude Van Damme aparece e os fãs já podem esperar grandes combates envolvendo artes marciais. Neste filme da Netflix, o astro belga mistura ação e comédia na trama em que um mercenário precisa resgatar o único filho dele, que ele nunca tinha conhecido antes.

Samurai X: A Origem

Para os fãs de animes, a Netflix traz filmes em live-action de Samurai X. Além da história de Kenshin, os longas que se passam no Japão feudal contam com muita violência e claro, artes marciais. Inimigos clássicos do samurai aparecem, o que deve animar os espectadores que também acompanharam o desenho do personagem.

47 Ronins

47 Ronins é também uma história de samurais, mas que envolve artes marciais. Além disso, o grande elenco traz Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada. Na trama, 47 guerreiros samurais se juntam para vingar a morte do mestre, causada por um importante oficial de justiça.

O Mestre do Yin Yang

Bem como Golpes de Vingança, o longa chinês O Mestre do Yin Yang mistura as artes marciais com uma dose de sobrenatural. Neste filme, o personagem do título, um importante lutador, se reúne com um guarda decaído para combater um demônio. Essa luta acontece no meio de um desentendimento entre reinos.

O Despertar da Lenda

O filme repleto de artes marciais e violência segue um lutador de kung fu que se envolve com o mundo do crime. Para ganhar pontos com um chefão, ele decide ir atrás do líder da gangue rival. Esse é só o começa da brutal história do protagonista.

Como mencionado, Golpes de Vingança e os filmes citados estão disponíveis na Netflix.