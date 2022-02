O mundo segue apreensivo com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que se intensificou com a ordem de invasão do presidente Vladimir Putin.

Em tempos sombrios, o entretenimento pode ser uma boa fuga, mas também há aquelas pessoas que gostam de conferir conteúdo relacionado à situação que acontece na vida real.

Existem algumas produções que, de um jeito ou de outro, se conectam com o conflito entre Rússia e Ucrânia. A maioria é bem interessante, por sinal.

Continue lendo para conferir uma lista com 5 filmes e séries sobre conflitos entre Rússia e Ucrânia.

Catarina, A Grande

A vida de Catarina, a Grande, no final de seu reinado, durante seu caso com Grigory Potemkin. Em meio a escândalos, intrigas e imensos conflitos, eles desenvolveram um relacionamento único e dedicado, superando seus adversários.

Está disponível na HBO Max.

Chernobyl

Homens e mulheres corajosos agem heroicamente para mitigar danos catastróficos quando a Usina Nuclear de Chernobyl sofre um acidente nuclear em 25 de abril de 1986.

Está disponível na HBO Max.

A Sombra de Stalin

O jornalista galês Gareth Jones arrisca a vida para expor a verdade sobre a fome devastadora na União Soviética no início dos anos 1930.

Está disponível na Netflix.

O Senhor das Armas

Um agente incorruptível da Interpol persegue um negociante de armas chamado Yuri Orlov, que ficou milionário se aproveitando do fim da Guerra Fria, do colapso da União Soviética e do crescimento do terrorismo internacional para fazer negócios em todas as partes do mundo.

Está disponível no Amazon Prime Video.

Bad Roads

Quatro contos passam-se ao longo das estradas de Donbass durante a guerra. Não há espaços seguros e ninguém pode entender o que está a acontecer.

Mesmo presos no caos, alguns conseguem exercer autoridade sobre outros. Mas neste mundo, onde o amanhã pode nunca chegar, nem todos estão indefesos e miseráveis.

Mesmo as vítimas mais inocentes podem ter a sua oportunidade de assumir o comando.

Atualmente, não está disponível em nenhum serviço de streaming.