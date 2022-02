5 filmes slasher da Netflix para ver após Massacre da Serra Elétrica

Já disponível na Netflix, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está fazendo sucesso na plataforma, figurando no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Com mortes violentas, muito sangue e tensão do início ao fim, o longa já pode ser considerado um dos melhores slashers originais do streaming.

“Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade-fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica”, afirma a sinopse de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface na Netflix.

Continua depois da publicidade

Para quem não sabe, “slasher” é um dos subgêneros mais populares do cinema de terror. Nesse estilo, um grupo de vítimas costuma ser perseguido por um assassino em série, cuja identidade, na maioria das vezes, é um mistério.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está longe de ser o único filme slasher da Netflix. Se você já conferiu a trama do longa, confira abaixo outros 5 ótimos longas desse estilo para assistir em seguida na plataforma.

Tem Alguém na Sua Casa

Lançado em 2021, Tem Alguém na Sua Casa fez muito sucesso com assinantes da Netflix. Na produção original, a protagonista Makani e seus colegas de escola tentam impedir a ação de um misterioso assassino mascarado, que além de matar os estudantes, expõe os maiores segredos de suas vítimas. O longa subverte alguns dos principais clichês dos filmes slashers, e surpreende com um final chocante e muito criativo. O elenco do longa é formado principalmente por jovens atores, como Sydney Park,Théodore Pellerin e Asjha Cooper.

Lenda Urbana

Lenda Urbana faz parte da onda de slashers lançados nos anos 90, marcada por franquias como Pânico e Sexta Feira 13. Ambientado em uma universidade, o longa tem uma premissa bastante semelhante ao de diversos filmes do gênero: um assassino mascarado persegue estudantes e os executa das maneiras mais macabras possíveis. Mas nesse caso, as mortes são inspiradas por lendas urbanas. O longa também se destaca por seu impressionante elenco, que traz Jared Leto, Rebecca Gayheart, Alicia Witt e Michael Rosenbaum em uma história super divertida.

Halloween

Além de ser um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos, Halloween é considerado por muitos especialistas como um pioneiro no subgênero dos slashers. O filme serviu de inspiração para algumas das franquias mais populares do gênero, e seu legado é sentido até hoje no cinema de terror. Lançado em 1978, o longa acompanha a luta da protagonista Laurie Strode contra o maníaco Michael Myers, que foge de um hospital psiquiátrico e promove um sangrento massacre em plena noite de Dia das Bruxas.

Rua do Medo: 1994

Os filmes da franquia Rua do Medo reúnem elementos de vários subgêneros de terror, e misturam aspectos sobrenaturais com a ação de assassinos da vida real. Mas o primeiro filme da saga, ambientado em 1994, é um verdadeiro slasher. Baseado nos livros de R.L. Stine, o longa acompanha uma série de assassinatos brutais que acontecem na cidade de Shadyside. Em meio ao massacre, um grupo de adolescentes decide enfrentar a força maligna que aterroriza a cidade há séculos. Embora os livros sejam voltados para o público infanto-juvenil, a adaptação surpreende por seu alto grau de violência.

A Maldição de Chucky

Se você é fã de filmes de terror, com certeza já ouviu falar na franquia O Brinquedo Assassino. Nos filmes da saga, a figura imponente do assassino dos slashers é trocada pelo hilário – mas ameaçador – boneco Chucky. A Netflix conta com alguns longas da franquia, e um deles é A Maldição de Chucky. No filme, o debochado boneco possuído retorna para aterrorizar uma jovem cadeirante e sua família problemática.