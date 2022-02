Henry Cavill é conhecido por seu papel como Superman no cinema. No entanto, existem dúvidas se ele pode retornar o papel, e alguns acreditam que existem personagens na Marvel que ele poderia interpretar.

Desde que assumiu o papel de Superman na DC, Henry Cavill entrou em ascensão na carreira.

Ele passou a interpretar Geralt em The Witcher, Sherlock Holmes em Enola Holmes e existem especulações de que poderia ser escalado como o próximo James Bond do cinema.

Continue lendo para conferir uma lista com 5 personagens da Marvel que Henry Cavill poderia interpretar.

Capitão Britânia

Como ator britânico, Henry Cavill é constantemente associado ao papel de Capitão Britânia na Marvel.

Ele até mesmo comentou uma vez que gostaria de assumir o papel no MCU, apresentando uma abordagem moderna sobre o personagem da mesma maneira que Chris Evans fez com o Capitão América.

Hyperion

Hyperion é conhecido como o “Superman da Marvel”. Ele é um dos membros principais do Esquadrão Supremo, uma equipe que serve como sátira da Liga da Justiça.

Escalar Henry Cavill como Hyperion seria uma maneira divertida de trabalhar com essa sátira. No entanto, é possível que o ator não aceitasse interpretar um personagem tão parecido com o Superman na Marvel.

Namor

Namor seria uma escolha curiosa para Henry Cavill caso ele queira interpretar um personagem completamente diferente do Superman.

O personagem é chamado de “Aquaman da Marvel”, mas a verdade é que foi criado até antes do próprio Aquaman.

Beyonder

Beyonder é uma poderosa entidade dos quadrinhos da Marvel. O personagem por vezes aparece para causar problemas para os heróis.

Nos quadrinhos, a entidade se manifesta como um homem alto e forte, praticamente um galã. Henry Cavill teria um visual adequado para interpretar o personagem.

Sentinela

Assim como o Hyperion, Sentinela é outro personagem conhecido como “Superman da Marvel”.

No entanto, ele consegue ser ainda mais poderoso do que o Hyperion, tendo adquirido as suas habilidades após tomar um soro criado para ser milhares de vezes mais potente do que o Soro do Super Soldado, usado no Capitão América.