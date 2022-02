5 séries da Netflix parecidas com Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla traz guerras épicas na Netflix que envolve uma era de turbulência dos nórdicos. Fãs que gostam de história ou simplesmente de grandes batalhas se sentem atraídos pelo seriado.

Por sorte, a Netflix conta com mais títulos como esse no catálogo. Nem todos são focados nos nórdicos, contado sobre outros povos e outras guerras históricas – em adaptações que podem inventar bastante em comparação com a realidade.

De qualquer forma, essas séries devem agradar os mesmos fãs de Vikings: Valhalla. Uma delas, inclusive, é praticamente obrigatória para os espectadores do seriado.

Confira abaixo cinco séries que estão na Netflix e os fãs de Vikings: Valhalla vão amar.

Vikings

Vikings: Valhalla se passa no mesmo universo de Vikings, começando mais de um século após o fim da série original. Na primeira série, a história é focada na lenda de Ragnar e dos filhos deles, grandes guerreiros vikings que ajudaram na expansão da cultura nórdica. A Netflix tem todas temporadas do título original.

The Last Kingdom

A série que está na Netflix mostra o outro lado de uma parte da história dos Vikings. A trama acompanha Uhtred, um saxão criado por vikings que quer recuperar o que ele acredita ser seu. A plataforma de streaming conta com quatro temporadas do título.

Templários

A série acompanha um grupo de cavaleiros após o fim das Cruzadas. Nesse grupo, um veterano se torna o mestre do templo da ordem dele. Isso o leva a descobrir um segredo chocante. Com duas temporadas na Netflix, o seriado tem Mark Hamill, conhecido por ser o Luke Skywalker, de Star Wars.

La Révolution

A série da Netflix é inspirada na Revolução Francesa, mas com uma abordagem completamente fictícia. Na série, uma misteriosa doença atinge a França, levando a um conflito brutal entre os rebeldes e os aristocratas.

Marco Polo

Uma das primeiras séries originais da Netflix acompanha o explorador Marco Polo. A trama é focada no personagem preso em Kublai Khan, na China, em que ele se envolve em um reino com conflitos criados por rivalidades e ambição.

Vikings: Valhalla está com uma temporada na Netflix.