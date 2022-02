5 séries quentes da Netflix para quem gostou de Fidelidade

A Netflix tem uma nova aposta no gênero de drama erótico. Dessa vez, o título é a série italiana Fidelidade.

O seriado traz uma abordagem moderna sobre a cultura dos relacionamentos e das traições. Isso é feito com muitos momentos quentes entre os personagens de Fidelidade.

Para quem gostou ou gostar do seriado, a Netflix tem muito mais. Fidelidade é mais uma série de uma lista de dramas eróticos que apenas cresce no serviço de streaming.

Na trama da Netflix, um casamento começa a desmoronar depois que a fidelidade de um marido é questionada. Isso faz com que os dois personagens comecem a sentir outros desejos fora da relação.

Confira mais cinco séries quentes da Netflix para quem adorou a série Fidelidade.

Sex/Life

Sex/Life se tornou um dos assuntos mais comentados da Netflix em 2021 graças à cena de nu frontal em que o personagem de Adam Demos mostra seu enorme “talento”. A série conta a história de Billie, uma dona de casa que sofre com o tédio de sua vida sexual, e começa a viver fantasias com o ex-namorado Brad. Em Sex/Life, fãs vão encontrar posições inusitadas, cenas de orgias e muita nudez.

Desejo Sombrio

Desejo Sombrio é protagonizado por Maite Perroni, a Lupita de Rebelde, e conta a clássica história de uma mulher mais velha que se envolve com um jovem sedutor. A trama da série foca em Alma Solares, uma advogada e professora universitária, que decide viver todas suas fantasias sexuais com um jovem de 23 anos. No entanto, as escapadas da protagonista se tornam cada vez mais perigosas e obsessivas, virando a vida de Alma de cabeça para baixo.

Elite

Elite é uma das produções espanholas mais populares da Netflix, chegando perto de La Casa de Papel. A série é ambientada no colégio Las Encinas, e acompanha as aventuras e dramas dos alunos, mas se destaca mesmo por suas cenas quentes. Em Elite, assinantes da plataforma podem conferir cenas de sexo para todos os gostos, entre todos os gêneros e com as mais diferentes combinações de personagens. A quarta temporada, em especial, traz algumas das sequências mais eróticas da história da Netflix.

O Preço da Perfeição

O Preço da Perfeição é uma excitante série ambientada no mundo do balé profissional, que além de contar com diversas cenas eróticas, conquista fãs com um intrigante mistério. Na verdade, na época de seu lançamento, a produção chegou a ser criticada por cenas de sexo “em excesso”. A série começa quando Cassie, a melhor aluna de uma conceituada academia de balé, cai da cobertura da escola e entra em coma. O grande mistério é se a personagem caiu acidentalmente ou foi empurrada.

Hollywood

Produzida por Ryan Murphy, Hollywood se destaca por ultrapassar os clichês de séries de época e apostar em uma trama quente, divertida e bastante atual. A produção é ambientada na Era de Ouro do Cinema, e acompanha a história de diversos personagens em busca do sonho dourado em Hollywood. A produção conta com cenas bastante ousadas entre várias figuras importantes, o que fica ainda mais interessante com a estética dos anos 40 e 50.