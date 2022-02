7 coisas que você não sabia sobre a relação de Tom Holland e Zendaya

Tom Holland e Zendaya ficaram primeiro conhecidos como Peter e MJ dos filmes do Homem-Aranha da Marvel e Sony. Não demorou muito e a amizade se transformou em romance, o que deixou todos os fãs malucos.

A partir dos primeiros rumores até a oficialização do romance, Tom Holland e Zendaya se transformaram no casal do momento em Hollywood. Os famosos tomam o posto que já foi ocupado por outras relações parecidas.

Continua depois da publicidade

Uma que os fãs podem lembrar é de Robert Pattinson e Kristen Stewart. Os dois também namoraram quando estrelaram uma franquia famosa, Crepúsculo, o que causou toda comoção pública.

Com toda essa curiosidade sobre os astros de Homem-Aranha, reunimos sete coisas que você pode não saber sobre a relação, bem séria, entre Tom Holland e Zendaya.

Confira abaixo.

Tom Holland e Zendaya compraram uma casa juntos

Tom Holland e Zendaya uniram as fortunas para um passo especial no romance. As estrelas da Marvel compraram uma mansão juntos. O Mirror afirma que os atores gastaram US$ 3 milhões (ou mais de R$ 15 milhões) em uma residência em Londres, perto da casa dos pais do ator de Homem-Aranha. Alguns tabloides afirmam que isso faz parte de planos de casamento para os atores.

Tom Holland quer aparecer em Euphoria

Além de Homem-Aranha, Zendaya é conhecida por Euphoria, do HBO Max. Tom Holland aparece bastante nos bastidores do seriado para acompanhar a amada e já declarou que quer atuar no seriado. A MJ da Marvel também faz torcida para isso, inclusive tendo um plano para pelo menos colocar o namorado como figurante.

Tom Holland e Zendaya tiveram outros romances entre eles

Enquanto já eram amigos, Tom Holland e Zendaya se viram em outros romances. O ator namorou Nadia Parkes em 2020, chegando a morar junto na pandemia. Já a estrela foi vista aos beijos com Jacob Elordi – ninguém conseguiu confirmar se existiu um namoro ou se foi algo apenas casual.

Diferença de altura não incomoda Tom Holland e Zendaya

Zendaya é maior que Tom Holland, o que gera piadas entre os amigos deles. Mas, em entrevistas, a atriz de Euphoria e da Marvel garante que isso não incomoda, ainda mais que a mãe de Zendaya também é mais alta que o pai dela. Já para Tom Holland, essa “cultura” do homem precisar ser maior é “boba”.

Fãs escrevem contos sobre Tom Holland e Zendaya

Como mostrado acima, os fãs do casal da Marvel adoram escrever fan fictions sobre o casal. Os contos de Tomdaya podem ser baseados em notícias da vida real ou não, imaginando os bastidores desta relação – como, por exemplo, como Tom Holland e Zendaya se apaixonaram.

Zendaya não se importou com pum de Tom Holland

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Peter Parker e MJ voam em direção ao apartamento quando todos descobrem quem é o herói dos Vingadores. Nas gravações, Tom Holland estava com uma corda que apertava muito o traje dele, o que o fez soltar um pum enquanto segurava Zendaya. A atriz não se importou e os dois até riram do momento.

Tom Holland e Zendaya têm a mesma idade

Os astros da Marvel nasceram no mesmo ano: 1996. A diferença entre os dois é de três meses, já que Tom Holland nasceu no dia 1 de junho, enquanto Zendaya é de 1 de setembro. Parece que os dois são sintonizados até nisso, o que deixa os fãs ainda mais malucos por eles.